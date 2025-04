Real Madrid: sorpresa por la declaración de Carlo Ancelotti sobre su futuro en el equipo

Real Madrid quedó eliminado de la Champions League, su torneo por excelencia, por cuenta de la gran actuación del Arsenal. En el duelo de ida fue vapuleado en Londres con un contundente 3-0, mientras que en la vuelta cayó por 1-2 en su estadio, global de 5-1). No hubo milagro.

Finalizado el compromiso en el Santiago Bernabéu, el técnico Carlo Ancelotti reconoció que no sabe si continuará como entrenador del primer equipo, luego de la eliminación en los cuartos de final.

Rueda de prensa de Ancelotti

“Puede pasar que el club decida cambiar, puede ser este año, o el próximo cuando se me acabe el contrato. No hay problema. El día que termine aquí sólo podré agradecer a este club. Puede ser mañana, en diez días, un mes o un año, pero lo único que haré será darle las gracias a este club. Si mi contrato se acaba o no, a mí me da exactamente igual”, aseguró en rueda de prensa.

El preparador italiano no tuvo palabras de reproche sobre el esfuerzo de sus jugadores: “A nivel de actitud, el equipo ha dado todo lo que podía dar. Ha faltado un poco de actitud colectiva comparado con el año pasado”.

“Si bajamos los brazos y no estamos motivados para el próximo partido, significará que no manejamos bien la parte triste. Creo que lo vamos a hacer, hay partidos en los que tenemos que jugar y ser protagonistas, porque son partidos muy importantes”, añadió Ancelotti.

“Tenemos que aceptar la eliminatoria y las críticas que llegan. Debemos tener la cabeza alta. En esta competición en los últimos años lo hemos hecho muy bien, ahora tenemos que aguantar y sufrir, pero en el deporte esto puede pasar porque no existen equipos invencibles”.

Posibles reemplazos para Ancelotti

Consumada la eliminación en Champions League, la prensa española empezó a informar sobre los posibles sustitutos de Carlo Ancelotti, quien tiene la posibilidad de dar un paso al costado en su carrera como entrenador o tomar las riendas de la Selección de Brasil.

Entre los nombres que suenen como sustituto del italiano se encuentran Xabi Alonso, Raúl y Jürgen Klopp.