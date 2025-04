Es una falsedad total, nunca me reuní ni hice un acuerdo con Armando Benedetti: Barbosa

El actual ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti vuelve a estar en el centro de la controversia, esta vez por un audio que la canciller Laura Sarabia entregó a la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

En el material que forma parte de la investigación por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, se escucha la voz de Benedetti insistiendo por un alto cargo en el Ejecutivo y advirtiendo que tenía el respaldo del entonces fiscal General Francisco Barbosa, así como del jefe de la Unidad de Fiscales Delegados Ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes. Esto pese a los múltiples procesos judiciales que se adelantan en su contra.

Allí, el ministro habla de un supuesto encuentro en la Fiscalía General con los personajes nombrados anteriormente, quienes según él, habrían manifestado que no existía impedimento legal que le prohíba ocupar un cargo en el gobierno actual.

“Yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada. Ahora, inaudible, con el número uno y con Jaimes. Y me dijeron que no pasa un cu**, que me puedes nombrar de lo que tú quieras”. (Transcripción de un fragmento audio)

El audio habría sido enviado a Sarabia cuando era la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, en mayo del 2023.

“Yo nunca me reuní con Benedetti”

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Barbosa negó cualquier tipo de reunión con Benedetti en el pasado. “Esto es una falsedad total. Yo niego categóricamente que me haga haya reunido o que haya hecho algún acuerdo con ese señor. Yo nunca me reuní con Benedetti, nunca me manifesté alrededor de ese tema nunca hubo acuerdos con ese señor“.

“Yo creo que esto es parte de la pugna entre dos funcionarios que están además cañándose uno al otro alrededor de la fiscalía”, agregó.

Barbosa recordó que, durante su gestión la Fiscalía General le inició proceso de extinción de dominio a todos los bienes de Benedetti. Dijo además que, el proceso contra el hoy ministro, del 2020 al 2022 estaba en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no de la fiscalía:

“Es decir, la fiscalía no tuvo nada que ver durante 2 años y medio con esas investigaciones y cuando tuvo que ver, le impuso medidas cautelares con fines de extinción a los bienes de Benedetti e interpuso una demanda de extinción de dominio”.

“Lo que yo veo es una persona desesperada por un puesto"

Con relación al audio en cuestión, el exfiscal dijo que para esa fecha ya se había presentado la discusión política con el presidente Petro que puso en entre dicho el orden constitucional del país, por lo que no tiene sentido que se hubiera reunido con funcionarios del gobierno para entonces:

“Lo que yo veo en ese audio es una persona desesperada por obtener un puesto y decir que ya todo está tranquilo y que necesita que lo nombren, pero más allá de eso, pues no puedo ya decir más de lo que de lo que ocurrió y lo que dicen esos audios".

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio:

Noticia en desarrollo