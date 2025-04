El audio en el que Benedetti pedía cargo en el Gobierno y que Laura Sarabia entregó a la Fiscalía

JUSTICIA

En la mañana de este martes 16 de abril, salió a la luz un audio que Laura Sarabia le entregó a la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que investiga la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Se trata de una nota de voz que el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, le habría enviado en mayo del 2023, insistiendo por un puesto en el Gobierno y advirtiéndole que ya habló con “el numero uno” y con “Jaimes” de la Fiscalía, que dice, le habrían dado el visto bueno.

“Laura, yo pensé llamarte el miércoles, jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada. Ahora, inaudible, con el número uno y con Jaimes. Y me dijeron que no pasa un cu**, que me puedes nombrar de lo que tú quieras. Yo pensé llamarte, pero... y una más, yo estoy muy, pero muy bien ranqueado ahí y estoy buscando que la persona que tenga la huev*** esa que salió el sábado sea una persona acá. Yo estoy muy, pero muy bien ranqueado allá para que sepas, para cualquier otra cosa que necesites tú o el Gobierno”

— Audio de Armando Benedetti.