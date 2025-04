Medellín ha trasladado a 120 habitantes de calle a sus lugares de origen como Venezuela y España   

Medellín

Ante las problemáticas que han generado más de 8 mil personas habitantes de calle en Medellín por la inseguridad y la ocupación irregular del espacio público, entre otras situaciones denunciadas por la comunidad como agresiones a conductores.

Debido a todas estas situaciones, desde el distrito se han tomado algunas medidas como el traslado de algunos habitantes de calle a sus lugares de origen, eso sí, de manera voluntaria, por lo que han recibido ese apoyo en el transporte hacia otras zonas por fuera de Medellín, incluso la exterior. Según el reporte de la secretaria de Inclusión Social y Familia, Sandra Milena Sánchez Álvarez, a la fecha se han trasladado a 120 personas, de estas 47 se han dirigido a Venezuela, dos a Ecuador y uno a España.

“Más de 120 historias en donde las personas nos han levantado la mano de querer regresar a sus entornos familiares y volverse a conectar con esas redes vinculares tan importantes para ellos. En donde, de la mano de las familias, ya hoy esas personas que antes estaban en la calle están en otros contextos y estamos felices porque seguramente van a seguir avanzando sus procesos de vida”.

Diego Marulanda Gallego, es un habitante de calle hace más de 20 años que lleva alrededor de tres años sin ver a su familia, agradeció el apoyo y manifestó su satisfacción de volver a su casa y dejar las calles frías y peligros en inmediaciones de la Terminal del sur de Medellín. Ya tiene un objetivo en la vida y lo más importante es que no quiere seguir consumiendo estupefacientes.

“A ver si me quedo con ellos, me pongo a trabajar y ayudarles, quedarme allá del todo. No, ellos siempre me van a decir que me quieren ver allá antes, por ellos me mantendrían allá encerrado con ellos. Ellos me quieren mucho. Hasta mis mismas tías me dicen que los tengo abandonados y que todo. Y es lo que me pone más triste porque, la verdad, ya tres años sin verlos”.

La secretaría, además, informó que no solo se trata de ayudar a regresar a su hogar, sino también a restablecer los vínculos familiares con el contacto de la familia para qué sé de ese reencuentro.