Betulia: fallas en planta de aguas residuales estaría afectando la salud y predios de la comunidad  

Betulia, Antioquia.

La comunidad del corregimiento de Altamira en el municipio de Betulia en el suroeste de Antioquia, se comunicó con Caracol Radio para exponer una queja que los tiene con mucha preocupación por una afectación derivada por la falta de mantenimiento que estaría ocasionando la planta de tratamiento de aguas residuales construida en el año 2018, desde cuando iniciaron las denuncias.

Algunos habitantes del sector le manifestaron a Caracol Radio que en la zona padecen contaminación ambiental, malos olores, dificultades respiratorias, zancudos, brotes, y socavación de los predios, como fincas, entre otros, debido al vertimiento de aguas residuales, cuya problemática según los denunciantes ya han manifestado en reiteradas ocasiones a las autoridades.

Los habitantes afectados del corregimiento indicaron que, supuestamente las autoridades no les han dado soluciones, Luz Aida Jaramillo, una habitante del sector expresó “La planta se encuentra a 20 metros de mi casa. Se vienen los olores cuando está haciendo mucho verano, unos olores muy horribles. Y el zancudero es horrible. Y cuando llega el invierno, es peor”.

Javier Vargas, otro habitante del sector, agregó que el exceso de agua que sale de la planta, está poniendo en riesgo parte de su predio “La plata de tratamiento me está vetando por el pie de la finca, me ha llevado una parte, un lote. Mucha agua, mucha recarga. La alcaldía pues hasta aquí no ha hecho nada y la empresa no, no está vetando a todos, sino hasta aquí no veo como algo para aligerarse de todo eso“.

Leonardo Rodríguez, también vecino de la zona afirmó que él ha presentado problemas de salud “He estado sintiendo de pronto como brotes, en el cuerpo en la piel y de verdad que he estado pues como bastante indispuesto por ese motivo en el momento que uno siente que si lo ha afectado bastante”.

Caracol Radio se comunicó con Néstor Camilo Serna, alcalde del municipio Betulia, quien mencionó que la planta es relativamente nueva, y en una visita el año pasado con Corantioquia, lograron evidenciar que la infraestructura presentaba algunos problemas “Los tanques de almacenamiento tenían problemas en su diseño, lo que ponía en riesgo la operación del mismo. Segundo, dentro del objeto contractual se habla de un laboratorio, que aún no había sido terminado y no podía de manera física evidenciarse”.

Además, recalcó que se han concentrado en la parte contractual para que el contratista realice las revisiones, a su vez, esperan que para el año 2025 las operaciones queden en normal funcionamiento y sin afectar a la comunidad.

Cabe mencionar que, Corantioquia el pasado 26 de octubre del 2023 realizó un informe técnico de control y seguimiento a las mencionadas quejas, en el cual se detallan unas recomendaciones para mejorar las posibles afectaciones que genera la planta. Luego del recorrido lograron evidenciar que sí se habría generado lo denunciado “alteraciones al suelo, al recurso hídrico y la contaminación odorífica”. En el informe la entidad ambiental emitió en total 7 recomendaciones en las que se destacan algunas como:

“Requerir a la Alcaldía de Betulia, para que solicite ante la Corporación el trámite ambiental de vertimientos a fuente hídrica de la PTARD. Del corregimiento de Altamira, municipio de Betulia”.

“Requerir a la Alcaldía de Betulia, para que refuerce la cerca viva en todo el perímetro de la PTARD. Esta debe ser mucho más densa y de una altura considerable para evitar y mitigar la dispersión de olores”.

“Para el procedimiento de inspección, se hace necesario un plan de operación y mantenimiento del sistema que garantice la eficiencia de este, y que los operarios deberán ejecutar para obtener el tratamiento deseado a las aguas residuales. (este mantenimiento debe ejecutarse a diario)”.

Finalmente, este medio de comunicación se contactó con la oficina de prensa de la entidad ambiental para conocer qué acciones han tomado en la actualidad entendiendo que conocen la problemática y respondieron que el 10 de mayo estará la oficina territorial haciendo un control de seguimiento a la situación que la comunidad ha estado alertando.