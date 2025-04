La Policía Quindío y el plan de seguridad en los 54 templos religiosos en esta Semana Santa

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con el Comandante de la Policía del Quindío, Coronel Luis Fernando Atuesta y toda la estrategia de seguridad en los 12 municipios del departamento en esta semana santa 2025.

Es un compromiso, por supuesto, muy importante que tenemos para que los eventos religiosos se den sin ningún tipo de eventualidad, sin ningún tipo de novedad y también garantizar la presencia, no solamente en todas las iglesias del departamento 50 que tenemos priorizadas, donde tenemos servicio permanente de policía durante todo el día, fortalecido, por supuesto, en los eventos ya de las misas y de las diferentes actividades propias de la Semana Santa.

Eventos religiosos y actividad turística

Cómo en complemento a ese a esa seguridad que vamos a prestar a los eventos religiosos, pues también vamos a tener toda la capacidad institucional volcada en nuestras vías, en los municipios de mayor afluencia de turismo, volcada en terminales de transporte, en el aeropuerto, por supuesto la Policía de Turismo realizando una labor fundamental en todo lo que tiene que ver con los servicios de hotelería, de turismo, cómo vamos a cubrir los servicios en los parques temáticos, en los sitios donde la gente va a venir, porque pues es una secreto que Semana Santa es un tema turístico y sumado a la seguridad que tenemos que brindar a esos eventos propios de la Semana Santa pues también tenemos que garantizarle la seguridad a los miles de turistas que seguramente van a llegar al departamento.

¿Cuántos uniformados?

Tenemos alrededor de 2000 policías dispuestos para esta semana. Vamos a tener un pie de fuerza especial por parte del LA Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), lo que antiguamente se conocía como el ESMAD, para actividades propias del servicio de policía y por supuesto que en el evento que se requiera alguna intervención especial, pues tener esa capacidad policial acá, pero pues históricamente no hemos tenido dificultades frente a ello, pero por supuesto que sí vamos a tener ese apoyo importante por parte de la regional.

Movilidad

Y también de las autoridades de tránsito por el tema de las procesiones, los cierres viales y demás que no solamente en Armenia, sino en los municipios se generen con las diferentes autoridades político-administrativas desde la gobernación hasta las alcaldías e incluso con los mismos sacerdotes en las unidades, así que es un plan y es un digamos un una estrategia que se viene articulando con anterioridad, buscando en términos de prevención que durante todos venga muy bien y que en el después pues, por supuesto, podemos dar un resultado satisfactorio.

¿Qué mensaje dio a los sacerdotes?

El Comandante de la Policía, Coronel Luis Fernando Atuesta subrayó “el llamado que siempre hacemos es que en estas oportunidades donde hay mucha aglomeración de personas, hay mucha gente, pues esto le facilita, por supuesto, la actividad a la persona que viene a hacernos daño, que lo que hemos visto en los últimos casos es que es gente que viene de otros departamentos y otras ciudades del país a tratar aquí de afectar a nuestros quindianos, así que les hicimos el llamado a que también en medio de las celebraciones pues den esos tipcitos de seguridad y de autoprotección.

La corresponsabilidad en la seguridad

Muchas veces a la gente no le gusta cuando uno como autoridad, como policía, como comandante del departamento les menciona que también debemos tener algo de responsabilidad frente a la autoprotección porque al final la respuesta siempre va a ser es que eso es responsabilidad de nosotros y sí, claro, tienen toda la razón. La seguridad es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad de la fuerza pública, pero es un compromiso de todos, si yo dejo mi vehículo abandonado en un lugar sin vigilancia, sin ningún tipo de digamos de prevención, pues seguramente voy a hacer un potencial blanco, o voy a facilitarle esa actividad a los delincuentes”

Diferentes especialidades de policía

Vamos a tener policía, por supuesto, en todos los lugares, puestos de información por parte de policía de turismo, nuestro haciendo temas de prevención, nuestra policía de vecindario recorriendo las calles y los diferentes sectores de la ciudad, nuestra policía de carabineros en el sector rural también garantizando que muchas de las fincas y casas que quedan solas pues que no van a ser objeto de hurto, pero también las que son destinadas para tema de hotelería, de hospedaje, pues tengan esas condiciones de seguridad.

Salento y Filandia

En esos municipios vamos a tener una presencia, por supuesto, mucho más fortalecida. Son municipios que tienen una población flotante de más de 5000 a 10000 personas y esto pues nos tiene que llamar, por supuesto, la atención no solamente en términos de seguridad, sino también de organización logística para los vehículos, para que, con la administración, ya lo hablamos, también se incremente el tema de gestores de convivencia.

Los mismos funcionarios de la administración municipal va a tener que comprometerse también a contribuir con el orden de la ciudad porque son filas interminables de vehículos que ni siquiera van a poder ingresar porque los van a dejar sobre los costados de la vía.

Estos son focos, digamos, de posible hurto de autopartes, por ejemplo, de que rompan los vidrios para querer sacar situaciones, por eso también es llamado a la gente a que no deje bolsos, no deje celulares visibles en los vehículos, no dejen elementos de valor dentro de los carros. Pues, digamos que esto no suena bien, pero hay que decirlo porque es la realidad del país en el que estamos, es la realidad social en la que estamos y tenemos que entre todos cuidarnos.