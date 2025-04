“El odio nos divide, el perdón nos sana”: Monseñor Orlando Roa, arzobispo de Ibagué

Ibagué

En medio de los desafíos sociales y espirituales que enfrenta el país, el arzobispo de Ibagué, Monseñor Orlando Roa, hizo un llamado urgente a dejar atrás el odio, la división y los sentimientos de venganza, e invitó a todos los colombianos a construir un camino de esperanza, reconciliación y perdón.

“Cuando no perdonamos, cuando odiamos, cuando tenemos sentimientos de venganza, la persona más perjudicada es la persona misma que cultiva en su corazón esos sentimientos”, afirmó el prelado durante una entrevista en Caracol Radio. Según él, solo el perdón verdadero permite experimentar libertad interior, crecimiento espiritual y una vida en gracia con Dios.

En el marco de la Semana Santa, Monseñor Roa exhortó a vivir cada día santo con profundidad espiritual, no solo como una tradición, sino como una oportunidad para sanar heridas personales, familiares y sociales. “Que esta Semana Santa no pase como una más. Que sirva para acercarnos a Dios y reencontrarnos con nosotros mismos y con los demás”, dijo.

El arzobispo destacó que este año es especial para la Iglesia en Colombia por el Jubileo de la Esperanza, convocado por el Papa Francisco. “Somos peregrinos de la esperanza”, recordó, animando a los fieles a no dejarse llevar por el desánimo ante los problemas del país. “No perdemos la esperanza de vivir en paz. Qué bueno que en Colombia pudiéramos superar tantas dificultades y vivir en armonía. Pero eso no será posible si seguimos dándole la espalda a Dios”.

También expresó su preocupación por la situación regional, especialmente por los brotes de fiebre amarilla en el Tolima y la creciente inseguridad en Ibagué. Hizo un llamado a la prevención, a la unidad y a la oración colectiva como herramientas para afrontar estos desafíos.

Finalmente, invitó a todos a participar en las celebraciones litúrgicas con un corazón dispuesto al cambio: “Cada uno haga el esfuerzo por no construir su vida de espaldas a Dios. Allí comienza la verdadera transformación”.

Dato:

Hay que mencionar que la Iglesia Católica está celebrando 125 años de creación como Diócesis y 50 años de haber sido erigida como Arquidiócesis.