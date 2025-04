Conductor de autobús de Manizales aclamado como héroe por llevar a bebé pasajera a urgencias

Manizales

Detrás de esta historia está Lorenzo Gómez Bedoya, conductor de Autolegal desde hace más de 20 años, que recorre como es costumbre las calles de Manizales con su bus de transporte público.

El lunes (14 de abril), cubría como de costumbre, la ruta La Enea – Villa Pilar, cuando todo sucedió, tras recoger a una pasajera con una bebé.

Minutos después que la mujer subiera a bordo, esta se paró de su puesto con su hija en brazos y pidió al conductor que detuviera el bus y la dejara en el camino aduciendo que su hija estaba presentando problemas de salud, así lo narró Lorenzo.

“Me manifiesta que su hija no está respirando, que la niña está muy mal, la señora me dice, “pare, pare” y yo le digo a la señora que no, que espere un momentico, siéntese y aceleremos el paso que aquí queda la clínica San Marcel."

El conductor manifiesta que cerró las puertas del vehículo y con sus pasajeros a bordo aceleró y empezó a pitar para pedir que los demás carros en la vía le dieran paso para llegar rápido a urgencias de la Clínica San Marcel en Manizales, la cual estaba cerca al lugar de los hechos.

“Me metí con el vehículo a hasta urgencias y llegué pitando”, relató el conductor que describió esa escena como de película.

“Un héroe sin capa pero con un bus”

Un héroe, así lo denominaron los pasajeros que vivieron ese momento de adrenalina y emociones, puesto que algunos en medio de la conmoción hasta lloraron.

“La gente quedó sorprendida, pues un carro tan grande metido por allá adentro, eso fue una cosa como sin entender, casi que de película, había gente muy preocupada por la bebé, estaba una muchacha llorando y es que cuando inició todo yo le dije a los pasajeros, préndanse, cerré puertas y me dirigí a urgencias ahí salieron vigilantes, salieron médicos y la gente que iba dentro de la buseta me aplaudía y decían que yo era un héroe”, nos relató Lorenzo Gómez.

¿Qué motivó a Lorenzo a hacer esa hazaña?

En la entrevista que le brindó a Caracol Radio en Manizales, el conductor destacó que han recibido en su empresa entrenamiento para muchas situaciones y aunque no se esperaba esta, si sabía que debía actuar con rapidez, prudencia y con pericia.

No niega que la situación lo dejó un poco en estado de shock después de lo sucedido, sin embargo, respiró y retomó su ruta, pues su compromiso con los pasajeros era llevarlos hasta Villa Pilar, un barrio en Manizales.

Destacó que su motivación fueron sus hijos, pues es padre y sabe lo que es tenerlos enfermos, “Eso es un gesto muy bello porque yo tengo dos hijos que realmente uno da la vida por ellos y yo amo mucho a mis hijos, entonces yo sé lo que sintió la señora y esto también lo haría por los míos”, destacó el héroe del día en Manizales.

