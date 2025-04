Alejandro Restrepo y su crítica en contra del Estadio El Campín, luego del Santa Fe - Medellín

Independiente Medellín puso fin a la racha de malos resultados en la Liga 2025-I. El conjunto antioqueño se hizo fuerte en la capital del país y venció 1-2 a Independiente Santa Fe, gracias a las anotaciones de Francisco Chaverra y Alexis Serna.

Con este resultado, el DIM llegó a 24 unidades y se trepó a la quinta casilla de la tabla de posiciones, desplazando así al cuadro cardenal que ahora es sexto con 23 puntos.

Conferencia de prensa de Restrepo

Finalizado el partido válido por la jornada 14, Alejandro Restrepo acudió a conferencia de prensa para dar detalles de la victoria de sus dirigidos. Allí se mostró a gusto con la seguridad e intensidad mostrada, especialmente en la primera mitad, y recalcó el compromiso de sus dirigidos.

El entrenador antioqueño aprovechó el espacio para hacer una crítica contra el Estadio El Campín, cuyo terreno de juego no está en buenas condiciones por cuenta de los recientes eventos musicales que albergó. En este sentido apuntó que el escenario “no se prestaba mucho para jugar" y aun así sus jugadores lograron sobreponerse.

“Fuimos muy equipo. Desde el primer balón, se vio la seguridad con la que el equipo entró al campo. No se perdieron balones fáciles y siempre se dio un pase seguro al compañero en una cancha que había sido pisada a las 4 de la tarde (partido del equipo femenino), que ayer tuvo un partido (clásico Millonarios vs Nacional) y no se prestaba mucho para jugar”, sentenció.

Más declaraciones en rueda de prensa

Cierre de partido a pura táctica: “Después del gol de Santa Fe, jugamos un poco más con transición, habíamos hecho un gran desgaste y nos fuimos quedando sin piernas y decidimos llenar un poco más el ancho del campo cambiando la estructura, cuidando lo que habíamos conseguido. El primer tiempo fue un juego dividido, compartido, cuando ellos disponían del balón nosotros hacíamos un bloque medio en donde no recibimos opciones de gol”.

Falta de gol Fydriszewski y la ausencia de Sandoval: “La decisión va de la mano del gran plantel que tenemos, polaco viene entrenando muy bien en la semana, todos sabemos que el gol le ha sido esquivo, como a algunos de nuestros jugadores y sentíamos que hoy merecía la oportunidad. Hoy era un partido donde Santa Fe tiene una virtud en el juego aéreo ofensivo y el polaco nos podía ayudar a ser efectivos en ese ítem. Es una decisión técnica, creo que la llevamos muy bien, Chino ha sido uno de los jugadores que ha jugado todos los partidos y era una oportunidad para Francisco, Chino cuando entró nos dio una mano, desafortunadamente no pudo tener opciones de gol pero ayudó para tener ese triunfo”.

Trabajo de definición para mejorar las fallas: “Hemos venido haciendo mucho énfasis en los trabajos de finalización, no solo con nuestros atacantes, hoy convierten nuestros volantes y eso nos pone contentos porque es algo que se entrena, se trabaja y se pone en práctica durante la semana, afortunadamente volvemos a marcar por dos de visitante”.