El Pulso del Fútbol, 14 de abril de 2025

Millonarios y Nacional no se sacaron ventaja en El Campín y empataron 0-0. Foto: Colprensa.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el empate entre Millonarios y Nacional sin goles en una nueva fecha de la liga. Juan Felipe dijo: “Yo no creo que Millonarios no salió con actitud de ganar. Nacional en algún momento parecía sobrador y el primer tiempo de Millonarios fue bueno para mí”. Sobre el tema César agregó: “Uno no puede salir a empatar ante Nacional de local y con 35 mil personas en el estadio, salió muerto del miedo. El primer tiempo fue un desastre para los dos equipos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

