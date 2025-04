Autoridades descartan existencia de supuesto frente del ELN en el Atlántico

Las autoridades en el departamento descartaron, por el momento, la veracidad de la existencia del supuesto frente del ELN en el Atlántico. Así lo confirmó el secretario del Interior, José Antonio Luque, quien indicó que el grupo mencionado por los hombres encapuchados, denominado ‘Ernesto Che Guevara’, no tiene registro ni existencia en el departamento.

El funcionario agregó que las investigaciones han concluido, hasta el momento, que el uniforme que portan los presuntos miembros de esta estructura en el video no corresponde al utilizado por dicha organización criminal.

Sin embargo, continúan las investigaciones de las autoridades locales con el apoyo de autoridades nacionales.

“El frente que ellos llaman no existe, es un frente que actuó en el Chocó y hoy ya no existe, de hecho, su líder fue dado de baja el pasado mes de marzo. Además, cuando ellos se refieren al frente no hablan del frente guerrero. Hay varios puntos que las mismas autoridades nos han comentado a nosotros en reuniones que hacen ver este vídeo no correcto”, agregó el funcionario de la Gobernación del Atlántico.

Refuerzan seguridad por Semana Santa

Por otro lado, el secretario del Interior, añadió que un total de 1.700 uniformados del Ejército y Policía custodiarán a los municipios durante esta semana mayor en el Atlántico.

“Aquí lo importante es el despliegue que estamos poniendo de autoridades en el departamento. Son 1.700 policías fuera del área metropolitana que están en el departamento para salvaguardar las fiestas o las ceremonias”, indicó.

El funcionario también destacó que ya va tres días de ceremonia en “total paz, en total calma en el departamento” y que seguirán trabajando de forma articulada para mantenerlo de esta manera.