Ocaña tiene nuevo Pico y Placa y Placa Día

Ocaña

La Alcaldía de Ocaña, a través del Decreto N°049 del nueve de abril, dio a conocer las restricciones del Pico y Placa para vehículos matriculados en Ocaña y Placa Día para vehículos matriculados en otras partes del país o de placa extranjera.

“La medida de pica y placa funciona de la siguiente para los vehículos matriculados en Ocaña desde en la calle 10 y en la calle 11. Desde la carrera 11 hasta el sector del Martinete. ¿En qué horario? De 7:30 A.M. a 8:30 A.M., de 11:30 A.M. a 12:30 P.M. y de 5:30 P.M. a 7:00 P.M.. ¿Qué días? Los días lunes 1 Y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Solo pueden transitar en este caso por fuera del polígono, es decir, por la carrera novena San Francisco para coger hacia el oriente, o al occidente para coger por la carrera 10 o lo que conocemos como la esquina del colegio Caro" dijo Enrique Noguera, secretario de tránsito.

Así mismo, agregó que “ahora el Placa Día, todo el día desde las 7:00 A.M. hasta las 7:00 P.M. en todo el perímetro urbano del municipio. ¿Qué días? ¿Para las siguientes placas? Placas que no son de Ocaña o que son extranjeras lunes 1 Y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0″.

La medida busca garantizar una movilidad fluida en este municipio.