Bancolombia digital fuera de servicio este 12 de abril: habrá ventana de mantenimiento programado

Más de 4 millones de colombianos utilizan Bancolombia como su banco. Según cifras estimadas de la entidad bancaria, el 30% de sus clientes son exonerados de cuotas de manejo en sus tarjetas de débito y 33% en las de débito, lo que ha convertido a la empresa en la entidad bancaria más importante del país.

De hecho, en 2024, Bancolombia alcanzó un puntaje de 85,89 sobre 100 en el ranking de las empresas a nivel mundial con mayor crecimiento de la revista Time. Lo que la posicionó en el puesto 33 del listado de la prestigiosa revista.

Por esta razón, muchos colombianos dependen de sus servicios para hacer sus transacciones financieras, lo que ha impulsado a la entidad bancaria a mejorar sus servicios en los últimos años. Esto implica también ventanas de mantenimiento de sus plataformas digitales.

Este próximo sábado 12 de abril la plataforma tiene un mantenimiento programado, y en esos horarios no se podrán usar los canales digitales, así que agéndese para no poder usar la aplicación ni la sucursal virtual durante un tiempo el sábado antes de Semana Santa.

¿En qué horario dejarán de estar disponibles los servicios de Bancolombia?

De acuerdo con un comunicado oficial por parte de la entidad bancaria, la intervención técnica tendrá una duración de una sola hora, y será en el horario entre las 03:15 Am y las 04:15 am. Esto implica que tanto la aplicación móvil, la sucursal virtual personas, la sucursal virtual de empresas y otros servicios digitales no estarán disponibles para el uso.

Los clientes pueden utilizar sus tarjetas físicas para efectuar retiros de dinero, realizar pagos y otro tipo de trámites sin ninguna dificultad durante ese periodo de tiempo. Por lo que la entidad pide paciencia durante estos minutos que durará el mantenimiento, ya que es parte del programa de optimización de sus canales digitales para ofrecer una mejor atención al usuario.

Recomendaciones para los usuarios

Bancolombia asegura que alertar con anterioridad este tipo de mantenimientos les permite a los usuarios agendar mejor su tiempo para realizar transacciones y pagos en caso de ser necesitados.

Pero nadie está exento de realizar una transacción urgente, por lo que recomiendan al público general que se utilicen medios físicos o las respectivas tarjetas de crédito y débito para hacer compras, pagar servicios o realizar retiros en los cajeros automáticos distribuidos en los municipios del territorio colombiano.

Por otro lado, recuerdan que la línea telefónica está disponible en caso de que los usuarios requieran algún tipo de asistencia urgente, todo esto dentro del horario habitual.

Estas ventanas de mantenimiento son rutinarias y se han vuelto más usuales últimamente, ya que la plataforma de Bancolombia ha tenido varios cambios para mejorar la experiencia de los usuarios. Esto incluyó desde el pasado 25 de marzo la introducción de la nueva aplicación para teléfonos inteligentes de la entidad bancaria, la cual remplazó la antigua que había sido utilizada por los colombianos durante años. La migración de tantos usuarios a la nueva plataforma ha requerido acciones correctivas para recibir más usuarios.