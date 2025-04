“Admiro a mi papá con su pasado porque decidió dejar las armas”: Sofía Petro para Caracol Pódcast

Con tan solo 23 años de edad, ya es una de las jóvenes activista y feministas más reconocida del país. Estudió ciencias políticas en París y regresó para ayudar a us padre con la campaña presidencial. Ella es Sofía Petro, la descendiente directa de Gustavo Petro, actual presidente y uno de los referentes políticos de izquierda más influyentes de la historia del país y el continente.

Muchos se han preguntado cómo será la relación entre ella y su padre. Aunque existan múltiples especulaciones, hoy ella nos cuenta a detalle cómo es vivir y crecer con su padre, cómo esto la ha forjado y convertido en la mujer que es hoy.

Quién es Sofía Petro actualmente

Sofía manifestó que actualmente no se define como una activista ni política, mas bien como una estudiante, y sus proyecciones, por el momento, están dirigidas a la investigación.

“Soy una persona políticamente muy involucrada, pero no sé si activista sea la palabra. Sí, me considero una apasionada por la música, el arte, los derechos humanos, por la salsa. Por ahora no quiero ser nada más”.

¿Cómo fue crecer con Gustavo Petro?

“Un camino lleno de aprendizajes”, así lo definió la hija del presidente. Aseguró que la persona que es hoy día es gracias a la gran labor de sus dos padres, en especial, por sus convicciones y luchas, que si bien no fueron impuestas, sí las veía como un ejemplo a seguir. “Verlos defender valores, derechos humanos, a las personas más vulnerables, siempre como prioridad la dignidad. Eso me formó”, explicó

“¡Cuidado! No pises ahí, Sofía”

Aunque el camino estaba lleno de ideales pacíficos, el país no lo estaba. Desde pequeña tuvo que aprender a convivir con la violencia política del país, incluso como niña llegar a normalizarla, pues su casa vivía llena de amenazas de muerte. Durante la entrevista contó una anécdota, que aunque inocente también es cruda.

“Recuerdo muy pequeña, cuando me iba a despedir de mis papás en la mañana para ir al colegio, entonces me decían, “Cuidado, cuidado, no pises ahí.” Su esquema de seguridad le había dado un arma y él dormía con ella debajo de la cama, entonces siempre me advertían”

¿Qué tanto le afecta el odio y las amenazas hacia su padre?

Para bien o para mal, Sofía manifestó haber aprendido a normalizar la violencia que se vive en las redes sociales, “Uno ya se lo espera, es una ola de violencia sin sentido. Además, muchas veces son cuentas falsas que terminan pasando por debajo del tapete”, dijo.

¿Y cuándo se meten con su mamá y sus hermanos?

No debemos olvidar que la familia presidencial no solo la conforma el presidente. En múltiples ocasiones ha existido violencia hacia las otras hijas de Gustavo y hacia Verónica. Respecto a estos casos, Sofía aclaró que:

“Me molesta un poco más que cuando lo hacen con mi padre. Porque toda la vida supe que mi papá iba a recibir muchas críticas, al final es un actor público, siempre estuve acostumbrada a ello. Pero cuando mi mamá empezó a ser más visible, me ha costado más, y con mi hermana menor peor, ella tiene tan solo ocho años. Ahí ya no me lo paso por debajo del tapete”.

¿Ella es un tipo de conciencia del presidente?