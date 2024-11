Nueva protesta de taxistas por aplicaciones informales “puede haber paro nacional”

Valle de Aburrá

A través de una caravana, poco más de 100 taxistas se manifestaron en el Valle de Aburrá en una nueva jornada en contra de las aplicaciones informales de transporte. La movilización se llevó a cabo en 18 ciudades del país para exigir que los mandatarios y secretarios de movilidad de los municipios apliquen las infracciones correspondientes a las personas y vehículos que hagan parte de las aplicaciones informales.

Caracol Radio habló con Patricio Gaviria, el asesor jurídico de la Confederación de Taxis, Confedetax a nivel nacional, entidad impulsora de la manifestación. El señor Gaviria reveló que se han llevado a cabo acciones legales en contra de las autoridades de municipios como Medellín, porque al parecer no estarían aplicando la ley de tránsito a las personas que hacen parte de las aplicaciones de transporte informales.

“Manifestando el inconformismo y socializando a toda la opinión pública, la demanda que hemos venido adelantando contra las autoridades de tránsito locales, porque ellos han sido negligentes y han sido permisivos, y prácticamente ha sido una autorización implícita para que todos los vehículos particulares, carros y motos, presten el servicio de pasajeros y de carros colgados”.

Entre las normas sancionatorias que según el gremio no se estarían aplicando es la cancelación de matrículas, inmovilización de vehículos particulares que presten servicio público sin autorización y una supuesta multa de 700 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, entre otras.

Anunciaron posible paro nacional

El asesor jurídico reveló que si la institucionalidad no realiza acciones que restrinjan a las aplicaciones informales de transporte, el próximo año el gremio realizarán un paro nacional.

“Tenemos programado, ya es un paro a nivel nacional para el próximo año, y el gremio no soporta más esta competencia desleal, hasta el punto que el taxi ya no trabaja de noche. La noche no es de los taxis, sino que es la noche de la ilegalidad del transporte. Los fines de semana ya el taxi no funciona sábado ni domingo, porque eso ya lo tomó absolutamente la ilegalidad”.

Por último, desde el gremio de taxistas sugirieron que las personas que utilizan las aplicaciones informales de transporte lean los contratos a los que acceden al tomar el servicio, los cuales, según denuncian, no están regulados por el Estado y tendrían implicaciones desconocidas para las personas.