Joven del sur de Bolívar completa más de un mes secuestrado en el Catatumbo: madre pide liberación

Cartagena

La incertidumbre de los familiares de Kevin Alexis Patarroyo Acevedo aumenta con el pasar de los días. Este joven oriundo del municipio de Simití, sur de Bolívar, fue secuestrado por hombres armados que habrían llegado a una finca ubicada entre Ocaña y Ábrego en la zona del Catatumbo, norte de Santander.

Ana Belén Patarroyo, madre del joven, contó que el pasado 1 de marzo sujetos armados que se identificaron como supuestos integrantes del ELN, llegaron a la finca avícola El Molino y se llevaron a Kevin Alexis sin que hasta hoy se conozca información de su paradero.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Él estaba allí acompañado con los empleados de la finca, cuando llegaron unos hombres armados, se identificaron del ELN y se llevaron a mi hijo. Desde el momento pues no he sabido nada de él, he tocado puertas, he preguntado, indagado, pero hasta el momento no se han comunicado conmigo, yo no tengo ninguna noticia de él”, expresó desesperada.

Ana Belén Patarroyo hizo un llamado a sus captores para que respeten su vida y liberen al joven de 19 años, quien, según sus familiares, ya estudió tercer semestre de comercio internacional.

“Yo le pido a las personas que tengan a mi hijo que se comuniquen conmigo, que yo soy la mamá, fui quien lo sacó adelante. Él desafortunadamente estaba allí en ese lugar en esa finca del papá, pero él solo me tiene a mí y a sus dos hermanas. La familia de él como tal, somos sus dos hermanas y yo, queremos saber de él, por favor que se coloquen la mano en el corazón y se compadezcan de mi dolor al no saber nada después de un mes y diez días Yo sé que ustedes también tienen corazón”, expresó la madre de Kevin a sus captores.