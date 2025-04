Dudamel reveló por qué eligió al Pereira y le envió contundente mensaje a sus jugadores

Rafael Dudamel tiene nuevo equipo en el fútbol colombiano. Luego de cuatro meses de descanso, tras salir de Atlético Bucaramanga a finales de noviembre de 2024, el venezolano asume un nuevo reto en su carrera, esta vez en un Deportivo Pereira que no vive sus mejores días y con el que se trazó el objetivo de regresarlo a los cuadrangulares.

Marino Hinestroza, el más valioso del FPC: La millonada que tendría que pagar el club que lo desee

El Matecaña será el tercer equipo de Dudamel en Colombia y el octavo en su carrera como entrenador. Ya ha salido campeón dos veces: con Deportivo Cali en 2021-ll y con Atlético Bucaramanga en 2023-l, pero de este último tuvo que salir por motivos personales.

Dudamel y sus primeras palabras como DT del Pereira

Tras hacer el anuncio durante la noche del pasado miércoles 9 de abril, el club llevó a cabo una rueda de prensa en horas de la mañana para presentarlo públicamente. Junto a él estuvieron el presidente de la institución, Álvaro López Bedoya y miembros de su cuerpo técnico.

En esta atención a medios de comunicación, el entrenador de 52 años reveló qué fue lo que lo llevó a decantarse por el club risaraldense. "No todo en la vida te lleva a tomar decisiones por la imagen que tenga un club u otro y todos pasamos por los mejores resultados y lo que me ha hecho aceptar la invitación al Pereira ha sido la seriedad y el respeto que me ha transmitido el presidente y su equipo de trabajo desde el primer momento. Tuvimos una reunión valiosísima que fue la que me llevó a analizar la venida al club, en donde sentí mucha franqueza, sinceridad y profesionalismo", inició diciendo.

Del mismo modo, resaltó que la recepción ha sido una de las mejores que ha tenido. “Dentro de la experiencia, esta ha sido una de las más especiales en cuanto a recepción, a bienvenida. Nos recibieron con mucho calor humano y con una estructura de trabajo que no había visto en otros lugares, mucha identidad del Deportivo Pereira y eso tiene mucho valor”, agregó.

Richard Ríos marcó gol, mandó a callar a la hinchada y luego pidió perdón: esto dijo su DT

Entretanto, dejó entrever que no son tolerantes con actos de indisciplina por parte de los jugadores. “No venimos a realizar ningún acto heroico, vinimos a sumarnos a un equipo de trabajo. La autonomía que me ha otorgado el presiente al entregar esta camisa tan hermosa, es una responsabilidad especial y a la que vamos a llevar a los mejores lugares, con base en profesionalismo, con base a disciplina. Nosotros no protegemos sinvergüenzuras, somos un equipo técnico de mucha disciplina, entendiendo que esta es nuestra profesión y ojalá podamos entrar en esa dinámica de triunfos”.

¿Cuándo debuta Dudamel?

Se estima que el entrenador esté en el banquillo en el próximo juego del club, que será el sábado 12 de abril frente a Unión Magdalena en Santa Marta. El más reciente encuentro de la institución terminó en empate 1-1, con el que llegaron a 13 puntos y se establecieron en el puesto 12 de la tabla de posiciones.