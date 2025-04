Richard Ríos marcó gol, mandó a callar a la hinchada y luego pidió perdón: esto dijo su DT

Palmeiras ganó por la mínima diferencia su segundo partido en la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño. Richard Ríos fue el autor del gol y el responsable de darle los 3 puntos a su equipo, que hasta el momento es líder del grupo con G con 6 puntos de 6 posibles.

¡GOL DE PALMEIRAS! Gran pelota de Murilo y definición de Richard Ríos en el 1-0 ante Cerro Porteño.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/FyQhvZQBwX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 10, 2025

Richard Ríos dejó una fuerte declaración sobre su presente en Palmeiras

El mediocampista colombiano ya había anotado en el debut de Palmeiras en el certamen. Al igual que este miércoles 9 de abril, Ríos también marcó el tanto del triunfo. Sin embargo, esta vez después de su anotación y en su celebración mandó a callar a los aficionados del Verdão, reacción que no gustó nada.

Disculpas del colombiano

Los fanáticos de Palmeiras, cada vez que Richard Ríos tocaba el balón era silbado. El colombiano al ser sustituido pidió disculpas y posterior al juego se refirió a la situación, asegurando qué: “Lo tomaron a mal, no se lo quería decir, se lo quería decir a los hinchas que dicen que estoy en otro equipo”, esto ya que en las últimas semanas se rumoreó que podría salir del equipo y su desconcentración.

Apoyo de su entrenador

En rueda de prensa, el técnico Abel Ferreira defendió al colombiano y expresó: “Ríos, quién soy yo para decirle algo. Hay una cosa que digo y es que el fútbol no es iglesia. El espectáculo es emotivo y los jugadores y entrenadores a veces tienen reacciones que no tienen en cuenta. Ríos tiene un gran corazón, es un chico que trabaja duro. Él ya se disculpó de inmediato. Nadie es perfecto”.

Finalmente cerró diciendo: “Cuando cometemos un error, no hay gesto más noble que pedir perdón para poder volver más fuertes la próxima vez. No había visto la jugada y no entendía por qué abucheaban a nuestros jugadores. Me contaron lo sucedido y que bueno que se disculpó. Realmente necesitamos que nuestros fans nos animen. Fue en el campo donde cometió un error, en el campo donde pidió perdón. Nuestro fan, con lo grande que es, supo aceptar las disculpas”.