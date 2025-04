Adulto mayor resultó lesionado tras el empujón que le propinó una habitante de calle en Armenia

Armenia

En una panadería ubicada en el centro de Armenia ocurrió un hecho lamentable donde un adulto mayor fue afectado en su integridad.

Y es que una mujer se encontraba sentada en la panadería Pan y Café ubicada en la carrera 16 con calle 23 al frente de Ventanilla Verde, donde sin mediar palabra empuja a un adulto mayor que transitaba por el lugar.

El hecho generó que el adulto mayor cayera sobre la vía y resultará con diferentes lesiones. La nieta del afectado Diana Catalina Muñoz, se mostró preocupada por la situación puesto que la problemática social con habitantes de calle se está saliendo de control.

“Teniendo en cuenta el problema de indigencia que tenemos ahorita en el municipio mi abuelo iba pasando, iba a entrar a la panadería y una indigente lo empujó tirándolo hacia la carretera dando gracias a Dios que no venía pasando un carro si no lo hubiera atropellado, pero mi abuelo lo más probable es que tenga una fractura de cadera. En este momento estoy en urgencias con él, es un adulto de 87 años”, mencionó.

Manifestó que su ser querido tuvo que ser trasladado a un centro asistencial donde le deben realizar intervención por fractura de cadera lo que le parece inconcebible ya que es un hecho de responsabilidad del municipio. Fue clara que interpondrá las acciones legales para que el caso no quede en la impunidad.

“Yo sí quiero hacer una denuncia pública porque es que esto es un problema del de del municipio y ellos no quieren hacer absolutamente nada y si me toca ir hasta las últimas instancias ponerle una demanda al municipio, lo voy a hacer. Porque la salud de mi abuelo, no me lo va a suplir un indigente, me lo tiene que reponer el municipio. Ahí el tema es que la mujer asuma sus actos, pues es muy difícil porque pues según tengo entendido es como una loca que mantiene por ahí”, explicó.

Policía

Desde la estación de la Policía en Armenia dieron a conocer a raíz del caso ubicaron a la mujer que en efecto es habitante en situación de calle donde le impusieron comparendo y la individualizaron con el fin de que los familiares establezcan la demanda respectiva.

Aclararon que la captura solo se puede generar en flagrancia o por orden judicial y en este hecho no aplica ninguna de las dos.