Entre 2024 y 2025, 13 personas han sido desmembradas en el Magdalena, incluyendo Santa Marta

Santa Marta

Estos crímenes de exposición pública, acompañados con desmembramientos de los cuerpos hacen parte de lo que denominan los defensores de derechos humanos como una “guerra horizontal”, que no es más que una confrontación entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Clan del Golfo. Según sus informes, entre 2024 y 2025, ya se contabilizan 13 casos.

Norma Vera Salazar, activista y conocedora del fenómeno de seguridad en el territorio, le dijo a Caracol Radio que estos hechos tienen dos características: los cuerpos son desmembrados, los colocan en cabas de hicopor o sacos de café, para luego ser lanzados en vía pública.

El objetivo, refirió Vera, es para que los ciudadanos lo vean y sepan que las organización criminal tiene un nivel de control del territorio, superior a la capacidad operacional de fuerza pública y del propio Estado.

“Lo segundo - como son guerras horizontales, es decir, enfrentamientos entre organizaciones criminales, se somete al otro a un nivel de miedo (...) estas personas son torturadas antes de ser asesinadas y cada herida implica más poder y más dominio, pero también en general a todos los ciudadanos que estamos expuestos nos envían mensajes”, anotó la defensora de derechos humanos.

Indicó, además, que las víctimas - en su mayoría - no eran combatientes, no tenían armas y no hacian parte operacionalmente de los ejércitos de los grupos armados; quizás y presuntamente algunos podrían ser colaboradores o parte de las actividades criminales, pero la mayoría de estos 13 desmembramientos eran persona de estratos 1 y 2, dedicados a actividades al mototaxismo y pescadores.