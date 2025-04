Personal de salud en el Quindío denunció caso de extorsión mediante la modalidad de falso servicio

Armenia

A través de las redes sociales de la IPS Alivia Mejor en Casa denunciaron que fueron víctimas de un caso de extorsión en zona rural del municipio de Montenegro.

La gerente de la entidad, Alejandra Botero Toro manifestó que el equipo de atención de salud domiciliaria fue víctima de la modalidad de falso servicio.

Relató que el pasado jueves 3 de abril uno de los médicos se dirigió a la zona con el fin de prestar un servicio programado, pero todo resultó ser una trampa por parte de delincuentes.

“Hemos sido víctimas de extorsión. Nuestro equipo de atención de salud domiciliaria fue víctima de una cruel y peligrosa modalidad de extorsión conocida como falso servicio. El pasado jueves 3 de abril, uno de nuestros médicos fue a prestar un servicio programado para la zona rural de Montenegro, sin saber que se dirigía directamente hacia una trampa atendida por delincuentes que orquestaron una red de engaño, manipulación y miedo”, indicó.

Advirtió que en medio del recorrido el profesional de salud fue contactado por una persona que se hacía pasar por comandante de un grupo armado ordenándole detenerse bajo amenazas en su contra.

“El profesional fue contactado durante su labor por una persona que, haciéndose pasar por comandante de un grupo armado, le ordenó detenerse bajo la amenaza de estar vigilado por francotiradores. Aprovechándose del miedo y la desinformación, estos criminales lograron confundirnos y crear una atmósfera de terror psicológico a través de llamadas telefónicas. Las llamadas fueron simultáneas. A cada uno de nosotros nos daban una versión diferente”, contó.

Sostuvo que los delincuentes lograron crear confusión y temor en el personal médico puesto que simultáneamente establecían contacto con familiares y el resto del equipo de la IPS para alertarlos sobre un supuesto secuestro.

“Mientras el personal que estaba en la zona rural creía que solo se trataba de una verificación de identidad, para permitirle el paso a la familia y a nosotros nos hacían creer que estaba secuestrada. Y es probable que hayan oído de esta modalidad de extorsión y quieran estar preparados para manejarla. Yo pensaba igual, pero se vuelve mucho más difícil cuando te pasan el teléfono al secuestrado para que te informe que está bien y para dejarte convencido de que efectivamente está físicamente en su poder”, afirmó.

Añadió que le pidieron dinero por lo que en medio del caos la llevaron al límite transfiriendo una suma de tres millones de pesos.

Llamó la atención de las autoridades para reforzar las medidas para evitar que los profesionales de la salud sean blanco de la delincuencia cuando se desplazan a diferentes zonas a prestar el servicio.

“Esto no es un caso aislado, es un grito de auxilio. Los profesionales de la salud que atendemos en los territorios y que nos desplazamos a todas las zonas para entregar salud y bienestar, no podemos seguir siendo blanco de la delincuencia. No se puede permitir que nadie, pero menos los que dedican su vida a cuidar a otros, tengan que hacerlo con el miedo constante de que su siguiente visita podría ser una trampa mortal. Hacemos un llamado a las autoridades para reforzar las investigaciones y actuar con contundencia frente a estas redes de extorsión”, alertó.

Secretaría de Gobierno de Montenegro

De otro lado, el secretario de Gobierno de Montenegro, Mauricio Cárdenas señaló que revisaron el caso a raíz de la denuncia pública y constataron que no hubo reporte en la dependencia ni Policía.

Destacó que procedieron a informar al Gaula donde tomaron la denuncia y brindaron la asesoría correspondiente para evitar este tipo de situaciones.

“Revisamos en la Secretaría de Gobierno, en la alcaldía, revisamos en la policía y durante toda la semana no hubo ningún reporte, ellos no realizaron pues ningún tipo de solicitud de acompañamiento o de denuncia o de información directa ante la estación de policía. Entonces procedí dimos a informar al Gaula el día de ayer. El Gaula tomó contacto con ellos, tomaron la denuncia, pero solo hasta el día de ayer después de que publicaron el video”, manifestó.

Llamó la atención en cualquier caso siempre confiar en las autoridades y contar con medidas respectivas para no caer en este tipo de engaños puesto que los mismos en la mayoría provienen de las cárceles.

“Desconocemos pues esa situación individual, sabemos que hay una afectación con la llamada extorsiva de falso servicio y pues la invitación siempre es a que confíen en la policía nacional, confíen en las autoridades en que en que tengan unos respectivos procedimientos de autocuidado, de autoseguridad, de unos protocolos de activación en caso de que sean víctimas de este tipo de flagelos que afectan realmente a muchas personas y normalmente son situaciones desde la cárcel”, resaltó.

Recordemos que la línea del Gaula de la Policía del departamento es 165 y 147 del Ejército.