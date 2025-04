Omar Fernández, jugador de Santa Fe, hace una notable revelación: “Iba a dejar el futbol”

Tras el cierre de la fecha 12 de la Liga Colombiana, que dejó a Millonarios siendo el líder parcial, Omar Fernández, extremo por izquierda de Independiente Santa Fe, habló en exclusiva con Diario As, y reveló detalles acerca del inicio de su carrera profesional como futbolista, y lo que espera en el futuro.

Omar se unió al ‘León’ en enero del año en curso, y desde entonces, se ha consolidado como titular bajo la dirección de los entrenadores Pablo Peirano, Francisco López y ahora con la nueva persona a cargo, el profesor Jorge Bava. Este año, Fernández registra un gol y cuatro asistencias en 1.000 minutos disputados.

Estas fueron las declaraciones de Omar Fernández en As:

¿Pensó dejar el fútbol en algún momento?

“Yo tenía 15 años, y mi novia me dice que está embarazada. Fue algo muy duro y muy difícil para nosotros porque éramos muy jóvenes. Pero eso me dio mucha responsabilidad y ganas de salir adelante.

Pensé en dejar el fútbol, de lo que podría llegar a ser, y pensé en ponerme a trabajar. Pero mi papá no me dejó. Gracias a mi papá y a mi familia, que me dijeron que siguiera jugando, y que ellos veían como sacaban a mi familia adelante. Yo dije, soy futbolista o soy futbolista“.

Su experiencia en el primer equipo

“Fue una experiencia muy dura porque yo tenía a mi hijo de tres años en ese momento. Yo ganaba 560.000, que era el mínimo en esa época. Aparte, en ese tiempo Llaneros no nos pagaba, y nos debía 3, 4 meses. Yo ya tenía a mi esposa y a mi hijo mayor. Era una situación muy difícil y yo dije, me retiro del fútbol".

“En ese tiempo estábamos jugando cuadrangulares, América de Cali estaba en la B, y nos tocó ir a visitarlos. Yo hice gol, pero quedamos eliminados, y ahí dije, ya fue, se acabó. Yo tenía 18 o 19 años".

Qué viene en el futuro para Omar Fernández

Todavía tengo contrato con León de México hasta diciembre. Yo termino mi contrato con Santa Fe y con León al mismo tiempo, y quedo libre. Ojalá se dé la renovación con Santa Fe.

¿De quién es hincha?

No voy a vender humo. No soy hincha de ninguno acá en Colombia, de pequeño le iba al América de Cali por el Tigre Castillo. Pero hincha, hincha, no. Mi papá si es de Nacional, pero ahorita si es de Santa Fe.

Rendimiento de Omar Fernández con Independiente Santa Fe