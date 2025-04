Omar Fernández aseguró haber influido en el marcador ante Pasto y por eso Santa Fe no logró ganar

Independiente Santa Fe recibió por la fecha 12 a Deportivo Pasto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, el compromiso tuvo inicio a las 7:00 de la noche. El juez encargado fue Didier Gracia del Chocó.

Hugo Rodallega abrió el marcador a los 45 minutos de juego de la primera mitad y con ese tanto Santa Fe se fue al descanso con ventaja parcial. Sin embargo, en la parte complementaria y ante la comodidad de ir arriba, se confió el cuadro cardenal y Deportivo Pasto en uno de sus intentos aprovechó e igualó el juego.

En zona mixta y en el micrófono del periodista Santiago Muñoz de Caracol Radio, el mediocampista Omar Fernández habló y dejó sus sensaciones sobre el juego, además, también se responsabilizó por el marcador y el empate del equipo.

Declaraciones de Omar Fernández tras empate ante Deportivo Pasto

“Hoy la verdad tuvimos las opciones, tuvimos varias chances. En lo personal me voy muy triste, porque creo que influí mucho en el resultado. A veces me toca salir figura, hoy me siento totalmente culpable por el resultado y le pongo el pecho a las balas, como debe ser”.

“Salgo mal, salgo triste, enojado conmigo mismo, por las dos ocasiones de gol que fallé y hubieran cambiado el resultado. El equipo debía ganar, nos poníamos líderes y nos afianzábamos en la tabla de posiciones”.

“Teníamos que ganar, no podíamos empatar. Íbamos arriba y creo que estábamos cómodamente y creando opciones de gol, pero ellos se encontraron el gol y nos desacomodamos e incluso tuvieron opciones para aumentar la ventaja”.

“Ni por ganar el domingo ante Unión Magdalena en condición de visita, éramos lo mejor y ahora por empatar somos los peores. Voy a trabajar el doble para el bien de Santa Fe y de lo que quiere el Profe”.

🦁🗣️ Omar Fernández, jugador de Santa Fe: "Me voy muy triste porque creo que influí mucho en el resultado, me siento totalmente culpable... Salgo mal, triste y enojado conmigo por las dos ocasiones de gol que fallé. El equipo tenía que ganar"https://t.co/v6Dg5K0YVY pic.twitter.com/grzVDaQ4Gn — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) April 5, 2025

Finalmente, el duelo finalizó 1-1 y los dirigidos por Camilo Ayala se regresaron a la capital nariñense con un valioso punto, que los sigue manteniendo dentro de los 8.