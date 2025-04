Luis Marimón: “Nunca imaginé llegar tan lejos, sigo trabajando como si apenas fuese a debutar”

Este domingo 6 de abril, en la jornada dominical de la fecha 12 del campeonato colombiano, Millonarios ganó 2-0 cómodamente ante Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo.

Una de las figuras del encuentro fue Luis Marimón, joven delantero que ante las lesiones de Radamel Falcao y Santiago Giordana recibió la oportunidad de jugar. Ahora, ante la reciente fractura de peroné de Leonardo Castro, Marimón fue titular vs. ‘Los Amix’ y aunque le anularon un tanto, se desquitó más adelante para sellar la victoria albiazul.

Finalizado el encuentro, el delantero de 21 años estuvo en zona mixta y pasó por el micrófono del periodista Santiago Muñoz, de Caracol Radio. El futbolista expresó su felicidad por jugar y anotar; además, aseguró que seguirá trabajando como si aún no hubiese debutado profesionalmente.

Recordemos que Luis Marimón lleva tres goles en cuatro partidos jugados en este semestre. Su primer juego fue ante Junior, donde no tuvo mucho protagonismo y solamente jugó algunos minutos. Su gran oportunidad llegó en el clásico capitalino ante Santa Fe, donde anotó su primer gol, posteriormente en el partido de la fecha 11 vs. Alianza registró su segundo tanto.

Declaraciones de Luis Marimón

Sobre el partido

“Sigo en la misma racha que he venido teniendo en estos últimos juegos, debemos seguir unidos y afrontar de la mejor manera todo lo que se viene”.

“Siempre uno se prepara para estos momentos, me tocó la oportunidad y creo que la he disfrutado lo mejor que he podido. Estoy feliz y poco a poco me he ido afianzando a esto, espero poder seguir de esta manera”.

¿Cómo ha vivido todo esto?

“La verdad todo ha sido paso a paso, nunca imaginé llegar tan lejos, por ende sigo trabajando de la mejor manera y como si aún no hubiera debutado. Creo que me estoy ganando esa confianza, aprovechando el tiempo que me están brindando”.

¿Jugar solo o junto alguien en punta?

“Siempre me esfuerzo por cumplir las dos funciones, ya sea estando solo en punto o estando con alguien acompañado. Ante cualquiera de las dos situaciones me siento muy cómodo y trato de dar lo mejor de mí en todo momento”.