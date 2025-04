Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 7 de abril de 2025 44:16 Cerrar Descargar

AME6653. BOGOTÁ (COLOMBIA), 06/04/2025.- Fotografía de archivo del 16 de mayo de 2001 en la que se observa al exfutbolista Jorge Bolaños durante un partido de la Selección Nacional de Colombia de fútbol en la Copa América 2001 en Bogotá (Colombia). Bolaño quien participó en el Mundial de Francia 1998, falleció este domingo a los 47 años de edad en la ciudad de Cúcuta, confirmaron medios locales. EFE/ ARCHIVO MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el fallecimiento del ex jugador colombiano Jorge Bolaño. César dijo: “Uno no encuentra respuesta a lo que le pasó a una persona joven como Jorge Bolaño, un excelente profesional y un futbolista en toda la extensión de la palabra”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Yo mantenía una conversación con él permanentemente. Él hablaba mucho de la lealtad y yo vi el chat y se había conectado 5 minutos antes, me dio esperanza, pero lastimosamente se nos fue Bolaño”.

