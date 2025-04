Cadavid analiza el versus entre Ancelotti y Arteta: ¿Quién ganará el duelo en Champions League?

Ancelotti con muchos años de experiencia y Arteta con no tantos. El italiano ya lo ganó absolutamente todo y seguirá ganando y seguirá buscando ganar. Por otro lado, el español, tiene ganas de empezar a sumar títulos importantes.

La nacionalidad no es un dato menor

El fútbol italiano ha tenido sus transformaciones y ha tenido sus cambios. ‘Carletto’ es uno de los entrenadores que, con la base de ese fútbol italiano de los años 60, ha ido evolucionando. Y es que el entrenador ha sido capaz de desarrollarse en otros países, respetando la cultura futbolística de los mismos. Es decir, de Alemania, España e Inglaterra.

Por su parte, Arteta, español, de esa cultura que se armó terminando la primera década de los años 2000, y que se consolido ganadora con Pep Guardiola, con Del Bosque en la selección.

Aunque Mikel es español, su carrera ha sido desarrollada en Inglaterra como futbolista y como entrenador, y eso, también lo ha marcado. Desde el punto de vista táctico, Ancelotti es el entrenador pragmático, para muchos, simple, que no necesariamente es crítica, es un aplauso.

Capaz de gestionar grupos, hasta llevarlos a un punto de motivación tal que, pese a no mostrar muchas variantes ofensivas, el equipo generalmente se ve fuerte y firme. Un hombre que tiene un manejo de camerino brillante, acostumbrado a jugadores de élite siempre.

De la escuela de Sacchi, que también fue un hombre capaz de manejar grandes figuras, entre ellas el mismo ‘Carletto’ Ancelotti, en aquel Milán de los ochenta e inicios de los noventa.

Generalmente, los equipos de Ancelotti, son compactos, con bloques muy cerrados, muy firmes, equipos que saben contraatacar en el momento en el que el partido lo pide., y cuando tienen que ir hacia el frente, no tienen ningún problema en también proponer. Pero no hay un estilo, no hay una idea clara o no una idea total en el fútbol del equipo mencionado.

Por el lado Arteta, es distinto. Es de la escuela Guardiola, ya lo había dicho, por ende muy arraigado aquel fútbol que muchos simplificaron con el tiki-taka, aunque tiene mucho más que el simplemente toque-toque, de presión alta y de recuperación rápida tras pérdida.

Hay una obsesión por recuperar rápido la pelota, porque se piensa que estos equipos tipo Guardiola, Arteta y demás, son escuadras que solamente piensan en la posesión y no. Como les gusta tener tanto la pelota, generalmente se obsesionan por recuperarla pronto.

Eso es un equipo de Arteta, sin las figuras que ha podido tener Ancelotti o el mismo Pep Guardiola, pero tampoco han sido nombres poco importantes en el ámbito mundial, y creo que también transformando su juego, entendiendo que se desarrolla en un fútbol inglés que por cultura general ha sido muy pragmático.

¿Quién es el favorito?

La gran responsabilidad en Champions, siempre será del más grande, el Madrid con Ancelotti, y será interesante observar si Arteta es capaz de hacer respetar la idea de su estilo de juego ante el Real Madrid, o entendiendo el rival que tiene en frente, hace variables y variaciones en su juego.

Dos estilos, dos ideas distintas, dos nacionalidades diferentes y dos maneras de entender el juego también de maneras distintas. ¿Cuál se impondrá? Lo veremos en esta doble confrontación, que tendrá el cubrimiento ante cualquier novedad a través de caracol.com.co.

Hora y fecha de la serie de Cuartos de Final de Champions League

Ida:

Martes 8 de Abril

2:00 pm - Arsenal vs. Real Madrid

Vuelta:

Miércoles 16 Abril

2:00 pm - Real Madrid vs. Arsenal