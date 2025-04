¿Cuándo y a qué hora en Colombia se jugarán los partidos de Champions League en esta semana?

El futbol no da tregua y a lo largo de esta semana, habrá bastantes partidos imperdibles en la mejor competición a nivel de clubes, la Champions Legue. Y es que el 8 de abril termina la espera, para los amantes de esta competición.

Por otro lado, el futbol sudamericano, no se queda atrás, ya que se destacan duelos como el de River Plate y Barcelona, o el de los equipos colombianos, Atlético Nacional vs. Internacional y Racing vs. Bucaramanga.

Ahora bien, con el recuento hecho, la Champions League contará con auténticos partidazos, tales como Arsenal vs. Real Madrid, Bayern vs. Inter, Barcelona vs. Borussia Dortmund y PSG vs. Aston Villa.

En cuanto a la Europa League, se visualizarán choques claves como Tottenham vs. Eintracht Frankfurt y Lyon vs. Manchester United.

Toda la agenda de Champions en la semana

Partidos de ida

Martes 8 de abril:

Bayern Munich vs. Inter | Hora: 15:00 en Colombia.

en Colombia. Arsenal vs. Real Madrid | Hora: 15:00 en Colombia.

Miércoles 9 de abril:

Barcelona vs. Borussia Dortmund | Hora: 15:00 en Colombia.

en Colombia. PSG vs. Aston Villa | Hora: 15:00 en Colombia.

Partidos de vuelta

Martes 15 de abril:

Borussia Dortmund vs. Barcelona | Hora: 15:00 en Colombia.

en Colombia. Aston Villa vs. PSG | Hora: 15:00 en Colombia.

Miércoles 16 de abril:

Real Madrid vs. Arsenal | Hora: 15:00 en Colombia.

Inter vs. Bayern Múnich | Hora: 15:00 en Colombia.

Calendario completo en la Champions

Los cuartos se disputarán entre el 8 y 16 de abril.

se disputarán entre el 8 y 16 de abril. Las semifinales se jugarán entre el 29 de abril y 7 de mayo.

se jugarán entre el 29 de abril y 7 de mayo. La final será el 31 de mayo en el Allianz Arena de Munich, Alemania.

será el 31 de mayo en el Allianz Arena de Munich, Alemania. En total, se disputarán 225 partidos, casi el doble del formato anterior, en el que se jugaban 125.

¿Cómo seguir todos los encuentros?

Las novedades de los partidos, y el seguimiento minuto a minuto, se podrán seguir a través de la plataforma de caracol.com.co; así como la cobertura, en las redes sociales de Caracol Radio y Caracol Deportes.