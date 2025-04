Apartadó: ganó las elecciones Rangel Palacios, el candidato al que le habían revocado la inscripción

Apartadó- Antioquia

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones atípicas para elegir al alcalde de Apartadó en el Urabá antioqueño, bajo una tensión por las alteraciones al orden público que se reportaron antes de los comicios. Como el intento de quemar la alcaldía y otras denuncias, pese a esa preocupación la jornada electoral transcurrió sin ninguna novedad de seguridad, pero lo curioso es que el alcalde saliente Héctor Rangel Palacios y quien se había inscrito para regresar al cargo y a quien le habían anulado la inscripción, ganó .

Sobre las cinco de la tarde se conoció el resultado del pre conteo de las 24 mesas y los 289 puestos de votación. Según la información oficial emitida por la Registraduría, el señor Héctor Rangel Palacios obtuvo el 47.78%, del total de electores, es decir, 19.962 votos. El segundo fue Adolfo David Romero Benítez con el 40.83% lo que significa 17.062 votos. Recordemos que el escrutinio final se está realizando en la sede de la Brigada 17 del ejército en la vecina población de Carepa por seguridad.

Por ahora no se ha indicado de manera oficial que el ganador es el señor Palacios, a quien le habían cancelado la elección de 2023 por doble militancia.

¿Por qué la duda en la victoria de Héctor Rangel?

Hace varios días se había avalado la inscripción del exalcalde y ahora candidato, pero el pasado viernes en la tarde se conoció que el Tribunal administrativo de Antioquia había revocado esa intención del político, lo que lo dejaba por fuera de la lucha por regresar a la alcaldía de Apartadó, aunque debido al tiempo ya no se podía eliminar del tarjetón. Pero, ese mismo día y una vez conoció la decisión, Tony Luis Lozano Berrocal, abogado de la campaña del señor Palacios, manifestó que el auto que se cita del Tribunal Administrativo de Antioquia no es procedente debido a que, según el jurista, ese alto tribunal no tiene la competencia para revocar la inscripción y en ese momento manifestó.

“Es un auto inaplicable que carece de objeto frente a su aplicación, toda vez que el juez natural al que le corresponde definir sobre la inscripción o no de la candidatura de Héctor Rangel es al Consejo Nacional Electoral. Y en audiencia celebrada el día de hoy a la 1: 30 de la tarde, la misma corporación define dejar en firme la candidatura de Héctor Rangel. En ese sentido, cualquier decisión en contrario carece de objeto y es inaplicable por las autoridades electorales”.

Reacción del virtual ganador de las elecciones

El señor Héctor Rangel Palacios, de la Coalición Apartadó, Unidos por la Vida, en el canal regional Teleantioquia, manifestó su descontento, porque según su versión, la Registraduría se estaría negando a contar sus votos.

“Que además es una denuncia pública, aquí a Colombia, Antioquia y a Urabá. Ya después de casi 20.000 votos que la ciudadanía nuevamente deposita de confianza en mí, hoy la Registraduría se está negando en contar los votos. Así que al Registrador Nacional, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a todos los entes de control, que de igual manera al Consejo Nacional Electoral, decirles que muy atento y que este es un tema muy delicado que quiere pasar aquí en Apartado, después que el pueblo nuevamente me elige como su alcalde”.

Al momento de esta publicación no se tiene una comunicación oficial de la Registraduría sobre si Héctor Rangel es el Ganador o, por el contrario, se avala la revocatoria de inscripción conocida el pasado viernes.