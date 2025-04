‘Polilla’ da Silva asumió la responsabilidad tras la paliza del Once Caldas: “no estoy arrepentido”

Durante el desarrollo de la fecha 12 de la Liga Colombiana, Once Caldas y América de Cali protagonizaron lo que fue, hasta el momento, uno de los mejores partidos de la jornada. El ‘Blanco Blanco’ pisó fuerte y se impuso de local 3-0 ante el conjunto escarlata, con Dayro Moreno, como la figura del partido.

El tolimense de 39 años marcó doblete, y no solamente superó a Radamel Falcao García como el jugador colombiano con más goles en la historia, sino que estableció un nuevo récord, que seguramente ampliará en lo que resta del semestre, aprovechando que al ‘Tigre’ continúa lesionado, está en proceso de recuperación.

El técnico Jorge da Silva asume la responsabilidad, luego del 3-0

El experimentado entrenador uruguayo optó por darle descanso a dos de sus principales figuras del equipo, Juan Fernando Quintero y Duván Vergara; y en la rueda de prensa posterior al encuentro, fue cuestionado con respecto a esta decisión.

Estas fueron las declaraciones del técnico Jorge ‘Polilla’ da Silva:

Sobre la decisión de no meter a Juanfer ni a Duván como titulares

“Era imposible pensar que los jugadores que jugaron el miércoles jugaran hoy y de nuevo el martes. Hoy por hoy, entendemos que es lo más correcto por el tiempo de descanso que hay”.

Acerca del responsable de la derrota

“Cuando hay 11 cambios en cancha, eso se siente. No estoy arrepentido de la decisión, para mí fue lo correcto. Si acá hay un responsable, soy yo”.

La lectura del partido

“Nos equivocamos permanentemente cada vez que queríamos salir a atacar y Once Caldas nos superó ampliamente en ese primer tiempo. Creo que en el segundo cambiamos porque corregimos algunas cosas y en nuestro mejor momento viene el segundo gol también por un error defensivo. Hay que felicitar al Once Caldas porque hizo un buen partido y nosotros tenemos que seguir y darnos cuenta de que no podemos cometer tantos errores en un partido frente a un rival importante como lo era hoy”.