Día Mundial de la Salud ¿Estamos cerca de cumplir el ODS 3 en Colombia?

El ODS 3 pretende garantizar el acceso a la salud y promover el bienestar para todas las personas y se concentra en algunos temas como reducir la mortalidad materna y prematura, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y lograr una cobertura sanitaria universal, entre otros.

La Defensoría del Pueblo en Colombia se encarga de supervisar, acompañar, promover y divulgar información concerniente a los derechos humanos, entre ellos la salud.

Según la defensora del pueblo, Iris Marín “La mayor cantidad de quejas que recibe la Defensoría del pueblo, desde el año 2010, está relacionada con derecho a la salud” y puntualiza que durante los últimos 2 años se ha generado un aumento del 75% en quejas respecto a la falta de atención en servicios de salud.

Para la defensora del pueblo el actuar de algunas EPS han llevado a la situación actual del sistema de salud en Colombia ya que, según indica, estas entidades les decían a los usuarios que pusieran una tutela y, si el juez lo ordenaba, ellas prestarían el servicio requerido. Sin embargo, “las personas ponen la tutela, la ganan, hacen la orden y aun así no se cumple, hay desacatos” sostiene.

¿El problema del sistema de salud en Colombia es de dinero o de gobernanza?

La Defensoría del Pueblo argumenta que, “estas crisis y estos problemas estructurales del sistema de salud no son nuevos” y tiene fallas tanto de financiación como de gobernanza.

Por ello, el organismo presentó un concepto al Congreso de la República en el que manifiesta que sí es necesaria una reforma a la salud debido a los problemas estructurales que existen desde el 2008.

Sin embargo, Iris Marín aclara que “esa reforma tiene que tener en cuenta que no estamos en ceros…hay unas conquistas del sistema y cualquier reforma debe ser para fortalecer y no ser regresiva”

Fortalezas y debilidades del sistema de salud en Colombia

Según explica Iris Marín, defensora del pueblo, una de las fortalezas del sistema de salud en Colombia es el sistema de aseguramiento y en el cual todos los ciudadanos tienen derecho a un aseguramiento que garantice la prestación de los servicios de salud.

Pero, uno de los puntos a mejorar tiene que ver con las condiciones laborales de los profesionales de la salud, “todos sabemos que los médicos no ganan, digamos, de acuerdo a su talento, a lo que cuesta la formación de un médico en Colombia. No es, digamos, rentable para ellos y no es digno tampoco y son parte fundamental del sistema” agrega Marín.

En cuanto a las EPS, la defensora también se refiere y aclara que la idea no es estigmatizar, pero “es cierto que objetivamente ha habido sanciones y ha habido procesos judiciales en los que se ha establecido la responsabilidad de algunas entidades prestadoras de salud que no han administrado responsablemente sus recursos” y es necesario mejorar esta situación.