Corte Suprema de Justicia confirma absolución de Juan Carlos Granados en el caso de Odebrecht

Tunja

Juan Carlos Granados fue señalado por la Fiscalía dentro del proceso judicial que investiga los sobornos entregados por Odebrecht para conseguir contratos de infraestructura en Colombia. Las acusaciones indicaban que, cuando era gobernador de Boyacá, habría sostenido reuniones con representantes de la multinacional, y que supuestamente favoreció los intereses de la empresa al incluir proyectos específicos dentro del plan de desarrollo departamental.

También se le vinculó con un supuesto aporte económico irregular por parte de Odebrecht a su campaña política. Las investigaciones apuntaban a que ese apoyo se habría canalizado a través del exsenador Plinio Olano, con quien, según los testigos del caso, Granados habría tenido acercamientos en relación con el grupo empresarial brasileño.

Sin embargo, durante el juicio no se presentaron pruebas concluyentes que demostraran que Granados hubiese recibido dinero o favores de la empresa, ni que su gestión como gobernador hubiese sido utilizada para beneficiar directa o indirectamente a Odebrecht. El testimonio de Federico Gaviria, uno de los colaboradores judiciales clave en el proceso, no fue suficiente para establecer responsabilidades, ya que no se pudo comprobar la existencia de una relación ilícita entre Granados y la empresa.

Además, la Corte señaló que no había evidencia de que el exgobernador hubiese intervenido de forma irregular en contratos públicos ni de que su administración hubiese otorgado ventajas indebidas a alguna firma. La inclusión de proyectos de infraestructura en el plan de desarrollo fue considerada parte de sus funciones legales como mandatario departamental, sin que se probara un interés personal o indebido.

La Corte Suprema ratificó la decisión tomada en primera instancia y dejó en firme la absolución de Juan Carlos Granados Becerra. Con esto, el exgobernador queda libre de toda responsabilidad penal en el caso Odebrecht.