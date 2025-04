VIDEO | Escándalo le dio la vuelta al mundo: árbitro VAR fue grabado visitando página de apuestas

El VAR se implementó por primera vez en un partido internacional el 1 de septiembre de 2016 en un amistoso entre Italia y Francia. Desde su fase de desarrollo, implementación y hasta la fecha, no ha parado de generar controversia, pues sigue siendo utilizado por humanos que no están exentos a cometer errores. Más allá de eso, la opinión se divide entre los que están de acuerdo y no.

Imer Machado habló sobre polémicas decisiones arbitrales en 2024: “Notamos debilidad”

Pero esta vez la polémica no se generó por alguna decisión tomada en el campo a instancias de la herramienta tecnológica, sino por un video que circula en redes sociales que se hizo viral en el que se ve a un árbitro revisando una página de apuestas en pleno partido.

Esta situación se presentó en la Liga de Bulgaría el pasado miércoles 2 de abril, en medio del juego entre CSKA y Lokomotiv por la fecha 27 del campeonato. El juego terminó con victoria por la mínima para el conjunto local gracias al gol de Olaus Skarsem.

Desde un equipo de la Liga se propuso eliminar el VAR del fútbol colombiano

En el video, oficial de la transmisión del partido, se observa al árbitro cuando saca su celular y revisa un sitio de apuestas mientras el juego se desarrolla con normalidad. Si bien no se alcanza a apreciar algún movimiento de apostar o incidir en el juego, termina abriendo espacio a la especulación y a la polémica, pues está clara la prohibición de actores principales del fútbol en este mundo del azar que tanto revuelo causa.

El juez que le pidió un autógrafo a Messi será sancionado por la Concacaf: así sucedieron las cosas

“Todos los oficiales, árbitros y futbolistas, así como los intermediarios y organizadores de partidos tiene prohibido participar en apuestas, juegos de azar, loterías o actividades y transacciones similares, de forma directa o indirecta, que estén relacionados con los partidos de fútbol o cualquier otra actividad vinculada con el balompié”, dice el código de la FIFA.

Acá el video