Petro defiende designación de cuestionado rabino en dirección de Asuntos Religiosos del MinInterior

Una fuerte controversia rodea la reciente designación de Richard Gamboa Ben Eleazar como nuevo integrante de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior

Aunque su hoja de vida ya fue subida al sistema de aspirantes de la Presidencia, diversas voces han cuestionado tanto sus credenciales como el proceso mediante el cual fue nombrado.

El presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas a través de un extenso mensaje en redes sociales, donde enmarcó el rechazo al nombramiento dentro de una supuesta disputa entre corrientes religiosas, y defendió el derecho del Estado a no tomar partido entre ellas.

“El gobierno no acata que porque unos tengan políticas sionistas y otros no, entonces el gobierno excluya a los no sionistas. El sionismo no es una religión, sino una política nacida hace siglo y medio que busca la creación de un Estado para una religión”, señaló Petro en su mensaje.

El mandatario insistió en que Colombia es un Estado laico, sin religión oficial, y que, por lo tanto, debe garantizar la libertad de cultos, incluyendo expresiones del judaísmo no sionista.

“Yo soy católico, pero sé perfectamente que el Estado colombiano no tiene religión oficial. El Estado garantiza la libertad de cultos. Y un culto es el judaísmo no sionista”, agregó el presidente.

Desde sectores de la comunidad judía en Colombia y del ámbito político se han manifestado reservas frente a la designación, señalando que Gamboa no es reconocido formalmente como rabino por organizaciones tradicionales del judaísmo.

También se ha cuestionado el tono del discurso presidencial, al afirmar que “los antisemitas son nazis, los antisionistas, demócratas”, lo cual ha sido calificado como una simplificación riesgosa del debate.

El presidente reiteró que su administración mantendrá su compromiso con el respeto a la diversidad religiosa y la neutralidad estatal en disputas doctrinales: “Las formas de selección de las autoridades religiosas en cada culto no es cuestión del Estado ni de quienes no hacen parte de esas creencias”, concluyó.