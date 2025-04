Artista Manuela Echeverri presenta su muestra “Esporas” en el Museo de Arte Moderno de Cartagena

Cartagena

La reconocida artista colombiana Manuela Echeverri presenta su exposición individual “ESPORAS” en el Museo de Arte Moderno de Cartagena - Enrique Grau. Esta muestra itinerante, que anteriormente visitó Santa Marta e Ibagué, se inaugura el próximo viernes 4 de abril y estará abierta al público hasta principios de mayo.​

Curada por el crítico de arte e historiador Miguel González, “ESPORAS” reúne 16 obras que abarcan diversas técnicas, desde instalaciones y esculturas de corazones con las que el público puede interactuar, hasta detallados dibujos al carboncillo. Las piezas reflejan la profunda sensibilidad y compromiso social de Echeverri, quien ha encontrado en Cartagena no solo su hogar, sino también el epicentro de su creación artística y labor comunitaria.​

" A través de Esporas quiero invitar a una reflexión profunda sobre nuestra diversidad cultural, la conexión entre los seres humanos, naturaleza y la fuerza silenciosa que habita en los territorios olvidados. Pero más que nada, es una oda a la niñez como semilla de la vida y de las transformaciones futuras. Los niños, con su mirada limpia, nos recuerdan la esperanza, la resiliencia y la posibilidad de regenerar el mundo que habitamos”, comentó Manuela Echeverri artista plástica.

La obra de Echeverri invita a reflexionar sobre la identidad y diversidad cultural colombiana, abordando temas sociales, culturales y medioambientales con un enfoque innovador y participativo, nos convocan a reflexionar sobre la condición humana, la belleza que nos rodea y nuestra responsabilidad como sociedad frente a los demás y nuestro entorno.

Para la artista, el corazón, es el símbolo del latido universal que nos une a todos. Es la raíz emocional y espiritual de lo que somos. En Esporas, el corazón aparece como una metáfora del ciclo vital, de la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza. Más allá del órgano físico, representa esa fuerza invisible que nos mantiene en movimiento, que nos recuerda que estar vivos es un milagro. Por eso lo sigo incluyendo: porque habla sin palabras, porque late con nosotros.

A pesar de las adversidades y desafíos que ha enfrentado Colombia, Echeverri exalta en sus piezas la belleza y dignidad presentes en la capacidad de resistencia y resiliencia de las comunidades que representa. Sus dibujos e instalaciones destacan miradas llenas de fe, sonrisas resilientes y la presencia infantil como semilla de un futuro prometedor. Sus esculturas celebran la existencia humana como un todo interrelacionado, donde el corazón se convierte en símbolo unificador y fuente de esperanza. ​

“El carboncillo tiene algo muy íntimo y esencial. Me conecta con lo primigenio, con esa primera forma de expresión que muchos conocemos desde la infancia. Me gusta porque es directo, vulnerable y poderoso al mismo tiempo. Además, me permite crear una cercanía con el espectador sin barreras técnicas ni estéticas: hay una verdad en el trazo que se siente viva, que respira”, añadió la artista.

Su compromiso trasciende el arte; a través de la Fundación MÁS, ubicada en La Boquilla, Cartagena, ofrece formación en artes, danza, música y manualidades a cientos de niños de la comunidad, algunos de los cuales están representados en sus obras. ​

Que Esporas llegue a Cartagena es un acto profundamente simbólico para mí. Es como si las semillas que he ido sembrando a lo largo del territorio colombiano regresaran a casa para florecer con más fuerza. Es también una manera de honrar a tantos niños y comunidades cartageneras que han sido parte de mi proceso creativo y humano.

Dando continuidad a su propósito itinerante, a mitad de este año, llega al museo Rayo en Roldanillo-valle Dónde estará la muestra durante dos meses, y espacios culturales, tanto en Colombia como internacionalmente.

“Mi deseo es que Esporas siga germinando, encontrando nuevos suelos fértiles para dialogar con distintas audiencias, generar preguntas, conectar historias y, sobre todo, amplificar las voces de los niños y las comunidades que merecen ser escuchadas”, comentó Echeverri.