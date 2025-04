Jorman Campuzano enfrentó a periodista tras victoria por Libertadores: “A vos te quería encontrar”

Atlético Nacional comenzó su camino por la Copa Libertadores con el pie derecho luego de imponerse en el Atanasio Girardot 3-0 sobre Nacional de Uruguay. Los autores de los goles fueron Marino Hinestroza, Kevin Viveros y Alfredo Morelos.

El conjunto antioqueño fue superior casi que de principio a fin sobre su rival y terminó obteniendo un resultado clave de cara a sus aspiraciones en el campeonato, en el que buscarán volver a disputar fases finales con un equipo robusto dirigido por el argentino Javier Gandolfi.

Campuzano, de frente contra periodista

Una vez terminado el encuentro, el periodista de ESPN (canal dueño de los derechos de transmisión de la Copa Libertadores), José Luis Alarcón, entrevistó a Jorman Campuzano, quien se acercó amablemente, pero su respuesta fue cuestionándolo sobre un hecho de hace unas semanas.

Atlético Nacional se florea y golea al Nacional uruguayo en el inicio de la Copa Libertadores

“Precisamente, a vos, en lo personal, te quería encontrar. Me pareciste que de pronto sobre la jugada de la ‘Paradinha’ con lo que te expresaste en tu página, porque una cosa es aquí... Yo juego con barbies, yo con mi niña juego con barbies. Entonces, quizás nos puedes tratar de otra manera. Y a otros compañeros también les ofendió, seguro te lo van a decir. No hay incomodidad de jugar con barbies. Eres otra persona que respeto mucho, también te pido respeto hacia mis compañeros, hacia mí. Nos podemos enojar, podemos sentir lo que sea, pero una cosa es cuando estás con ESPN y otra cosa cuando estás en la página. Es sobre eso. De resto me gusta tu contenido", aseguró.

¿Por qué surgió la polémica?

Desde hace unos días se viene hablando en Colombia de la popular ’Paradinha’, jugada que consiste en que un futbolista se para encima del balón. Francisco Chaverra, quien fue uno de los primeros en hacerla en los últimos años en el fútbol colombiano, la hizo en el clásico entre Medellín y Nacional el pasado 23 de marzo, situación que generó una respuesta vehemente en la que Jorman Campuzano y William Tesillo le recriminaron lo hecho.

“Lo que hizo es una burla” Dairon Asprilla sobre la jugada de Francisco Chaverra

“Oiga, si usted se va a enojar porque un jugador X se paró en un balón en pleno partido, dedíquese a jugar con barbies, póngase a jugar con muñecas”, fue uno de los comentarios de Alarcón al respecto.

Esta jugada sigue generando controversia. El último en hacerla en el país fue Neiser Villarreal, de Millonarios, en el clásico frente a Santa Fe, acción que también recibió cuestionamientos e incluso el propio jugador confesó que Falcao lo había “regañado” por hacer eso.