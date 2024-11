Madre de Juan Felipe Rincón pide respeto y apoyo tras el asesinato de su hijo en Bogotá

Colombia

Por medio de un video, Dina Morales, madre de Juan Felipe Rincón, hizo un llamado a Colombia para que se detuvieran los comentarios que, según ella, solo agravan el dolor de su familia. El joven, de 21 años, fue asesinado en el sur de Bogotá el pasado 24 de noviembre, y desde entonces ha sido objeto de especulaciones

“Soy Dina Morales, la madre de Juan Felipe Rincón. En este momento estoy tan triste como ustedes no tienen idea”, comenzó diciendo la mujer, quien expresó el sufrimiento que está viviendo tras la trágica muerte de su hijo. En su mensaje, pidió que se ofrecieran mensajes de aliento y no de juicio: “Necesito que Colombia se ponga la mano en el corazón y, en vez de oprimir mi herida, me ayuden con sus mensajes de aliento”.

#BOGOTÁ | Dina Morales, madre de Juan Felipe Rincón, quien fue asesinado el 24 de noviembre en Bogotá, pidió respeto y apoyo para su familia. "No sigan exprimiendo nuestra herida, ayúdennos con mensajes de aliento", expresó.



Aseguró que las autoridades esclarecerán los hechos y… pic.twitter.com/1Ni8ssjDLW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 28, 2024

Confusión sobre las circunstancias del crimen

El asesinato de Juan Felipe ha estado rodeado de incertidumbre y versiones contradictorias. Aunque las autoridades no han esclarecido completamente los motivos detrás del crimen, se ha mencionado una posible relación del joven con una menor de edad, lo que ha aumentado las especulaciones en torno al caso.

En su mensaje, Dina Morales aclaró que aún no se conocen todos los detalles del hecho, por lo que solicitó a la ciudadanía que aguardara la información oficial: “No sigan exprimiendo nuestra herida, ayúdennos con mensajes de aliento, porque no está siendo fácil”. La madre de Juan Felipe también pidió que no se emitieran juicios prematuros hasta que las autoridades revelen los hechos completos.

Un llamado a la empatía

Dina Morales expresó que el dolor que siente como madre es “indescriptible”, pero también se mostró comprensiva ante la situación, pidiendo que no se juzgara a nadie antes de que todo se aclarara: “Somos seres humanos, todos cometemos errores”, afirmó. La madre también señaló que, aunque no sabe los detalles del crimen, no guarda rencor hacia la familia del presunto agresor y pidió que no se enfrentaran más las dos partes involucradas en el caso.

“Mi hijo ya está muerto. Lo único que pido es que nos ayuden a sobrepasar este dolor tan profundo”, declaró. Además, pidió que la sociedad se pusiera en su lugar y reflexionara sobre el sufrimiento que viven las familias en situaciones similares: “Seamos amables con el dolor ajeno”, enfatizó.

Apoyo a la familia

El mensaje de Dina Morales también incluyó un llamado a la solidaridad, no solo para ella y su familia, sino para todas las personas que atraviesan dolorosas situaciones similares: “No hablo solo por mi dolor, sino por el dolor de cualquier madre que esté viviendo algo similar”. Con un mensaje de esperanza, finalizó pidiendo a Colombia que “se ponga la mano en el corazón” y que, en lugar de seguir causando más daño, ayuden a las familias afectadas a superar las pruebas difíciles que enfrentan.