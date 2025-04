Por falta de quorum, no prosperó la plenaria del día de la Mujer en la Cámara de Representantes

Colombia

Por falta de quorum, se suspendió la plenaria de la Cámara de Representantes de este miércoles 2 de abril, en la que se conmemoraba el día de la mujer. La sesión, que estaba citada para las 2 de la tarde y en la que se tenían agendados 11 proyectos de ley para discutirse, no alcanzó a debatirse ninguna iniciativa.

En esta ocasión, la plenaria se terminó suspendiendo mientras se votaban los impedimentos que algunos de los congresistas habían presentado al proyecto de ley que busca otorgar derechos a las trabajadoras domésticas en el país.

Críticas a las mesa directiva de la Cámara

A propósito, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico y ponente de esta iniciativa, aseguró que las decisiones de la mesa directiva de la Cámara, impidieron que avanzara la sesión.

“Yo de verdad lamento que esto no se esté pasando por tercera vez en la Cámara de Representantes, y no porque los y las congresistas no vengan a trabajar como muchos creerían, sino porque las decisiones de la mesa directiva han impedido que lleguemos directo a votar los proyectos de ley. Resulta que de nada sirve ser primeros en el orden del día en las sesiones especiales que tenemos por ley porque la mesa directiva se dedica a dar constancias, constancias, constancias a dilatar a dar espacios para otros temas”.

Ante esto, la representante Luz Ayda Pastrana, salió en defensa de la mesa directiva e indicó que se brindaron todas las garantías para la realización de la plenaria. Aún así, informó que el orden del día establecido no fue consultado por la Comisión de la Mujer.

“Hago parte de la Comisión de la Mujer y este orden del día no tiene y no guarda relación con lo que teníamos dispuesto para el día M. Ahora, si la señora María Fernanda Carrascal se está quejando el día de hoy porque en constancia hablaron unas personas con autismo, me parece supremamente grave, porque es que ella es la más salvadora de todas las salvadoras, además de ser feminista, es súper ultra conservadora en el tema de la salud”.

A propósito de las críticas a la mesa directiva, el representante a la Cámara, David Racero, mencionó que el presidente y los dos vicepresidentes de la corporación no están cumpliendo con el rol para el que los eligieron. Pidió una reunión de la mesa con los voceros de las bancadas.

"Es justamente garantizar que estas plenarias se den de manera debida, garantizar que las bancadas y los congresistas tengan garantías. Y la discusión que hay interna entre ustedes, o también a veces cuando colocan por encima su interés como congresista particular, por encima de su responsabilidad como mesa directiva, afecta al buen devenir de la plenaria“.

También, el representante Liberal, Octavio Cardona, aseguró que la mesa directiva está en contra de que los trámites legislativos en la Cámara de Representantes se lleven acabo.

“Lo que está pasando es culpa de ustedes y es culpa de ustedes porque esto no está funcionando en Granado, sino a la fuerza. La mesa manda y nosotros obedecemos, la gente descansó. La gente está agotada de hacer lo que ustedes quieren, por eso hay más proposiciones de la cuenta, por eso hay verificaciones del quórum, por eso la gente sale para no hacer quórum, porque ustedes no quieren que esto funcione”.

Frente a las críticas, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, defendió el trabajo que ha adelantado la mesa directiva de esta célula legislativa y destacó que durante esta legislatura, se han aprobado más iniciativas que en los últimos 8 años.

“Si hay algo en que sí tenemos la culpa, doctor Cardona, y se lo digo con todo el respeto, es de sacar más leyes útiles que en ningún periodo de los últimos ocho años. De sacar adelante iniciativas de todos los partidos independientemente del origen de los mismos, de saber que como mesa directiva en las reformas del gobierno, en el 85% de las mismas hubo cambios, consensos, trabajo articulado. Yo no le voy a echar la culpa a los colegas, porque al contrario siento que los colegas han sido muy juiciosos”.

Cuestionamientos al compromiso de la plenaria con el día de la Mujer

Mientras tanto, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, cuestionó que la plenaria no haya dado el debate del proyecto que estaba de primero en orden del día y por el contrario, haya preferido irse del recinto.

“Debería darle vergüenza a esta plenaria en la Cámara de Representantes que en el Día de las Mujeres aquí no haya nadie y no se haya podido ni siquiera debatir, ni votar, el primer proyecto que sí, es en favor de las trabajadoras domésticas y si hay cosas que se tienen que ajustar pues demos el debate y hagamos las propuestas, pero que esto se quede sin quórum a mí me parece una cachetada a las mujeres de Colombia, luego no se vengan a rasgar las vestiduras y a pedirle los votos”.

Además, la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, señaló que hay una falta de compromiso por parte de la plenaria de la Cámara, con las mujeres del país. Dijo que esta sesión ya se había anunciado con anterioridad.

“Lo que está pasando hoy es muy lamentable. Los 11 proyectos que estaban agendados, todos eran importantísimos. Todos importantes para reivindicar la lucha de las mujeres, para lograr cerrar las brechas. O sea, esta era una plenaria que además venía siendo anunciada desde hace mucho rato. Yo quiero pedirle disculpas a las mujeres que están hoy aquí, trabajadoras, que estaban esperando que este proyecto pudiera avanzar”.

A propósito de la situación, la vicepresidenta segunda de la Cámara y quien hoy presidió la sesión en conmemoración del día de la mujer, aclaró que el registro para los representantes se abrió a las 2:19 de la tarde.

Mencionó que se hizo un llamado a los congresistas para que acudieran a la plenaria a las 3:16 y que solo, hasta las 3:56, hubo quorum decisorio para poner en consideración el orden del día, que se terminó aprobando a las 4:14.