Más de 500 usuarios de Nueva EPS en Caldas no reciben sus medicamentos, piden prontas soluciones

Manizales

En Chinchiná (Caldas), los afiliados de Nueva EPS requieren diversos medicamentos y elementos de salud para sus tratamientos, pero no ha sido posible, ya que no se los entregan. Adolfo Tovar, habitante del municipio, asegura que necesitan soluciones rápidas ante la crisis que se agrava cada vez más.

“Los pacientes afiliados a Nueva EPS han solicitado donaciones de pañales para adultos, la gente también pide bastante diferentes clases de insulina, pero las tutelas las están desacatando a gran volumen, la personería está colapsada; en este momento hay preocupación por la situación de salud pública acá en nuestro municipio”.

Mientras que en Riosucio (Caldas), las largas filas son a diario por parte de los afiliados de Nueva EPS, quienes tampoco reciben sus medicamentos que deben ser entregados a domicilio, manifiestan que la espera supera los cinco días hábiles, esto manifiesta Herman Castro, veedor de salud. “Aquí hay más de 500 usuarios de Nueva EPS perjudicados, hay cierta facilidad con el régimen contributivo, pero no suple las necesidades completamente. Para la entrega de los pendientes debemos dar un correo para que los lleven a domicilio, pero realmente no ocurre, pasan cinco días hábiles y no llegan. Por ejemplo, yo requiero medicamentos para el insomnio y no me los quieren entregar”.

El Veedor de salud en Riosucio, agrega que una de las soluciones es acudir a otra forma del sistema, distinto al actual, para evitar esta clase de circunstancias que detienen los tratamientos médicos de miles de personas. El nuevo dispensario de dicha Empresa Promotora de Salud es Marcazsalud, luego de la salida de Audifarma por incumplimientos contractuales.

