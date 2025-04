“El Tolima es un ejemplo perfecto de ser una despensa alimentaria”: Mauricio Cárdenas.

Tolima

El exministro de hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría lideró un conversatorio con el Comité de Gremios Económicos del Tolima donde se abordaron los temas de coyuntura económica del país como la incertidumbre política, el impacto de las remesas en la economía nacional y la oportunidad que tienen las regiones, como el Tolima, de convertirse en una despensa alimentaria para el país.

“Hay que ponerle mucha atención al tema económico, el cual no anda bien en el país, ha tenido muchos tropiezos, las tasas de crecimiento económico no son las más favorables, hay amenazas, hay peligros, el Banco de la República no ha querido bajar las tasas de interés. Nosotros tenemos que generar nuevamente confianza inversionista”, dijo Cárdenas.

Para el exministro hoy las empresas actúan con cautela a la hora de realizar nuevas inversiones porque prefieren esperar cuál sería el resultado de las elecciones del 2026.

En su visita a Ibagué, Cárdenas Santamaría afirmó que la inversión extranjera está muy baja en el país. Hoy el país está dedicado a gastar las remesas por lo que el consumo no desciende. A Colombia le están llegando más de mil millones de dólares al mes por cuenta de las remesas de los compatriotas que están fuera del país. Eso nos ayuda a mantenernos pero no a progresar.

¿Cuál es el papel del Tolima en ese proceso?

Seguin el exministro de hacienda, Mauricio Cárdenas el Tolima tiene una gran oportunidad de convertirse en una despensa alimentaria de Colombia y el mundo.

“El mundo necesita alimentos y eso lo tiene el Tolima sin embargo cultivos históricos como el arroz no están bien, el café, el limón e incluso el aguacate pero no marchan bien. Hay que trabajar muchos frentes”.