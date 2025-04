Capturaron a los presuntos asesinos de tolimense que fue encontrada en una fosa común en Neiva

Ibagué

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad de Óscar Leonardo Rojas Andrade y Deiner Alfonso Valencia Contreras en la desaparición y muerte de 10 personas en zona rural de Gigante (Huila).

Estos dos hombres con otras personas serían los propietarios de un laboratorio para el procesamiento de cocaína, ubicado en la vereda San José, en el sector Cerro Matambo, a orillas de la represa El Quimbo. Al parecer, asesinaron con armas de fuego a un grupo de hombres y mujeres que llegaban hasta esta parte de la región, y posteriormente ocultaron los cuerpos en fosas.

Entre las víctimas está una mujer natural de Rovira, Tolima y su compañero sentimental; y, otras personas nacidas en Huila, Antioquia y Caquetá, que fueron reportadas como desaparecidas entre junio de 2022 y septiembre de 2023.

La historia de Ana María Caballero y su pareja, presuntas víctimas de organización

Ana María Caballero y Ubardi Ávila Rivas encontrados en una fosa común en el Huila

Mari Luz Varón, madre de Ana María Caballero, mujer que estaba desaparecida desde el 14 de septiembre del año 2023 confirmó a Caracol Radio que el cuerpo de su hija fue encontrado en una fosa común en el departamento del Huila.

La joven de 24 años viajó desde el municipio de Rovira, Tolima hacia Neiva con el objetivo de vender un carro Nissan Sentra que junto a su pareja habían ofrecido a través de internet, allí en el Huila los esperaban los supuestos compradores.

“Ella era muy frecuente al teléfono conmigo, ella me llamó el 16 de septiembre de 2023, a las 11:20 de la mañana, me dijo mamita pídale a Dios para que yo regrese a casa, de ahí comencé a desesperarme, la busqué y nada”, dijo Mari Luz Varón.

A la vez manifestó que hasta luego de un mes fue que la familia decidió radicar la denuncia porque tenían temor que les pasara algo, “Yo llamaba a la familia con la pareja que se perdió y me decían que estaban en una finca, que no me apurara que ellos iban a salir, pero nunca salieron”.

La familia llevaba 19 meses buscándola, pero nadie les entregaba información, solo hasta las últimas horas la llamaron de la Fiscalía para indicarles que el cuerpo fue hallado en una fosa común, en el mismo sitio estaba el cuerpo de Ubardi Ávila Rivas pareja de Ana María Caballero.

La investigación y las capturas

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, capturaron a Rojas Andrade en el barrio Picaleña, en Ibagué, Tolima; mientras que Valencia Contreras fue notificado de este nuevo proceso en su contra en el lugar donde permanece privado de la libertad por otros hechos delictivos.

Capturados por el homicidio de Ana María Caballero

Un fiscal Gaula de la Seccional Huila los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su eventual participación, los delitos de homicidio y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas; desaparición forzada, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Dato: los investigados no aceptaron cargos y deberán cumplir media de aseguramiento en centro carcelario.