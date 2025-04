Arroceros del Huila, continúan en proceso de la resolución firmada con el gobierno nacional

Neiva

Arroceros esperan darle el toque final a la resolución definitiva al tema del pago de los arroceros. Se espera que las sugerencias de los productores sean aceptadas para que los pagos se agilicen. Los agricultores pequeños recibirían 15 mil pesos por carga, mientras que los medianos recibirían 150 mil pesos por carga. Sin embargo, el proceso aún está en curso.

En cuanto a la tasa por uso del agua, no ha sido posible obtener una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente para tratar este tema. Tampoco se ha concretado una reunión sobre el manejo del contrabando. Estos temas siguen pendientes, y aún no se han dado fechas claras para abordarlos. En caso de que no haya avances significativos, no se descarta la reactivación de las protestas y el cierre de vías.

Para Martin Vargas, productor del municipio de Campoalegre, afirmó que “se ofrecieron excusas debido a otras reuniones con productores de arroz. Sin embargo, la situación no solo afecta al sector arrocero, sino también al sector agropecuario en general. Se espera que a finales de esta semana o principios de la próxima se dicte una nueva fecha para continuar las negociaciones”.

El acuerdo logrado hasta ahora se considera agridulce, ya que, aunque el gobierno ha respondido con el 70% de lo que se solicitaba, aún queda mucho por hacer. La industria arrocera sigue dominada por un monopolio que ajusta los precios a su antojo, sin tomar en cuenta las necesidades de los agricultores. Los productores continúan luchando por un precio justo y por un verdadero ordenamiento del sector.