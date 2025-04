Sobreoferta de servicios neonatales: Una de las principales causas del cierre de unidades

En los últimos días algunas clínicas y hospitales alrededor del país, anunciaron el cierre de sus servicios neonatales y de obstetricia, según argumentan, por la disminución de la tasa de natalidad que registra Colombia, que llegó al 13,7%, y la consecuente reducción de atención de partos.

Ante esta situación, la Unión de IPS del país, explica que este fenómeno se debe a múltiples factores:

“Podríamos pensar que hay una sobreoferta en el país, sobre servicios de ginecobstetricia que nos lleva a que ya no hay una alta cantidad de maternas para el número de servicios que podamos tener en el país (...) Por ejemplo, yo tengo abierto el servicio para, es decir la oferta, pero si no hay la demanda quiere decir que tengo que pagar talento humano, infraestructura y logística, que no me da el punto de equilibrio por la demanda”, explicó el Director de la Unión de IPS, Jorge Toro.

Datos proporcionados por el gremio de IPS, señala que en el 2024 se cerraron temporalmente 6.490 servicios de gineco - obstetricia y siete de neonatología, y ciudades cómo Cali, Bogotá y Medellín, son quienes han notificado principalmente está decisión.

A esto se suma que la última encuesta nacional de demografía y salud, muestra que 3 de cada cuatro mujeres no quieren tener hijos y solo 1 de cada seis manifestó su deseo de ser madre.

En este espacio, el Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó que en vez de cerrar estos servicios, las unidades deben ser acondicionadas para fortalecer los controles prenatales.

“Cuándo más cuidado hay que tener con las maternas, cuando más niños tenemos que proteger para que puedan vivir adecuadamente, no estamos haciendo nuestro trabajo, ahí es donde estamos luchando, por eso hay hoy 10.000 equipos básicos en salud con cerca de 80.000 personas, recorriendo los territorios, y esperamos que con las EPS intervenidas se tengan 3.000 equipos”, manifestó el Ministro.