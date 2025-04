Me decía, si yo muero, muero por el Bucaramanga: mamá del hincha asesinado en el Parque de los Niños

Bucaramanga

En la mañana de este 31 de marzo, se reportó el fallecimiento de un hincha de Atlético Bucaramanga, identificado como Yulevinson Iván Rodríguez Martínez, victima de los hechos violentos que se presentaron en el Parque de los Niños de Bucaramanga, donde se reunía la barra Fortaleza Leoparda Sur. La madre del joven asesinado contó quién era Yulevinson, su pasión por Atlético Bucaramanga y el dolor de este momento.

Olga Cecilia Martínez Monsalve, progenitora de Yulevinson de 29 años, quien falleció luego de recibir un impacto de bala en la zona de la ingle, de parte de unos sujetos que se movilizaban en motocicleta y de manera repentina dispararon contra hinchas del conjunto ‘leopardo’, en hechos que todavía son materia de investigación, expresó su dolor que atraviesa por la pérdida de su ser querido.

“Mi Yuyito, como le decía yo como mamá, era un muchacho muy juicioso, era muy amoroso, era un muchacho muy sociable, tenía sus errores como todo muchacho ¿no? Pero era un buen hijo, fue un buen hijo. Él fue lo mejor. No tengo palabras para describirle porque él fue para mí lo más lindo que yo tuve en este mundo“, expresó.

Olga Martínez relató lo que significaba el Atlético Bucaramanga para ‘Yuyo’, contó que el conjunto del fútbol santandereano era su vida.

“La pasión de él era el Bucaramanga, para él ese equipo los era todo. Él sí me decía, si yo muero mamá, muero por el Bucaramanga. Eso siempre me decía él”, contó.

Respecto a los hechos ocurridos en los que Yulevinson perdió la vida, manifestó que no tienen claridad de lo ocurrido, no conocen quién pudo cometer ese ataque en el que además de Yulevinson Iván, dos personas más resultaron heridas.

“La verdad yo no tengo así mucha información porque como le digo yo estoy en shock, no puedo creer, es que no lo puedo creer que mi hijo esté muerto, no lo puedo creer. Todavía no he asimilado la noticia. Pues estuve en el hospital, desafortunadamente me tocó recibir el cuerpo de él ya muertico, pero sé que lo dispararon y sé que se armó un problema ahí, pero no tengo así muy buena información de eso”, agregó Olga Cecilia Martínez.

La mamá de Yulevinson con sus ojos cristalizados, pero con un nudo en la garganta que, como ella misma relata, no le permite procesar lo sucedió describió quién era su hijo:

“Mi hijo era una persona muy humilde, él realmente era muy humilde. Era muy servicial, muy atento, amoroso. Mi hijo era muy lindo y ya no lo tengo hoy”.

¿Qué sucedió?

Una persona allegada al hincha fallecido y quien prefiere mantener su identidad bajo reserva, estuvo presente en el lugar de los hechos y relató lo que vivieron.

“La reunión comenzaba a eso de las siete y media, la gente empezó a llegar como en todas las reuniones, porque siempre es así. Empezamos a llegar todos bien, en un buen ambiente, siempre es así, nunca hay peleas, siempre están los gestores, todo bajo control, porque siempre todas las reuniones son así. A eso de las ocho y cuarenta empezamos a hacer los cánticos de siempre y de un momento a otro se escucharon disparos, se escucharon aproximadamente unos seis, ocho, disparos, dos seguidos, a lo que pues obviamente todo el mundo empieza a correr o se tiran al suelo”, relató.

El testigo relató los momentos de miedo y angustia, especialmente porque en el lugar se encontraban familias con menores de edad.

“Después de eso se acabó la reunión, porque obviamente hay mucha gente que corre peligro, habían niños, había mucho adulto mayor, porque les gusta ir a eso, pero pues fue feo ver a los niños en el piso, son cosas que nunca, o sea, de pronto habían pasado, pero ya ahorita las cosas han ido cambiando, entonces es como que uno queda sorprendido porque pasa de un momento a otro y es como, ¿qué pasó?, ¿por qué pasa esto acá?, hay tanta gente, tantos niños, personas que no tienen la culpa de nada, personas que pudieron haber muerto“, agregó.

Las autoridades investigan los hechos

El general Henry Yesid Bello Cubides, Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga, dijo a Caracol Radio que adelantan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de estos hechos, agregó que no se descarta que se trate de un tema de “intolerancia social”.