La música de “Cumbia Queen” que rinde homenaje a las víctimas de feminicidio

Música

Aída Rocío Antolínez salió de su casa sin saber que nunca regresaría con vida. Esta puede ser la historia en común para muchos casos de feminicidio que ocurren en Colombia. La historia de Rocío fue convertida en canción por su sobrina, “Cumbia Queen”.

En diálogo con Lo Más Caracol, Cumbia Queen describe a Rocío, su tía, como “una mujer poderosa, grandiosa, que lastimosamente un día salió de casa y no pudo regresar. Quince años después, revivimos ese dolor cuando supimos que su presunto asesino estaba por quedar en libertad por otro crimen. Ese día sentí la necesidad de contar la historia de mi tía”, afirma Cumbia Queen.

La artista considera que debe transmutar el dolor, transformarlo para poder soltar y avanzar. Considera que su canción “Rocío” es un mensaje realmente directo de ella para que encontremos diferentes formas de sanar.

La canción es un relato de lo que ocurrió en los sueños de Cumbia Queen al ver a esa tía cariñosa, con estribillos muy expresivos: “Como el rocío que se posa entre las flores tempranito en la mañana, apareciste llorando en mi sueño asomada en mi ventana. Me prometiste que volverías a saberme, que no te buscara pues no te hallaría. Me diste un dulce, besito en la frente y desapareciste con la luz del día”.

La canción “Rocío” forma parte del álbum “Llegó la cumbia”, que por estos días estrena con una mirada desde su perspectiva femenina. Un álbum muy feminista, pero que no ataca al hombre; por el contrario, lo integra explicando que la mujer también se enamora, no solo sirven como musas inspiradoras, sino que también crean canciones y las interpretan desde el fondo de su ser.

En cuanto al concepto que Cumbia Queen escogió para el álbum, la artista explica que es un tarot de la cumbia que están develando. Ya se han publicado tres cartas: la primera, “Llegó la cumbia”, es la carta del poder que abre esa puerta; es el sabor, la alegría y la emoción. La segunda canción se llama “Dime qué quieres”, una canción que manifiesta esa sensación de no saber algo pero querer encontrar la respuesta. La tercera carta es “Rocío” y faltan cuatro cartas que serán develadas muy pronto.