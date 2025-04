Exparamilitar reveló presiones de Juan G. Monsalve para declarar contra Uribe: “se empecinó con ese señor”

Álvaro Uribe Vélez. Foto: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

JUSTICIA

Este martes 1 de abril, en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, se sentó en el banquillo de los testigos Máximo Cuesta, alias Sinaí, uno de los “presos de Cómbita”, cuyo testimonio es crucial en la acusación contra el expresidente por presuntos nexos con paramilitares.

Alias Sinaí, declaró ante la juez 44 de conocimiento de Bogotá, que el condenado paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, hoy testigo estrella en el juicio, lo presionó para declarar falsamente que Uribe tenía vínculos con grupos paramilitares.

“Es que cuando este muchacho Juan Monsalve estaba atestiguando en contra de Uribe, nos indujo para que atestiguáramos en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez. Yo le dije que ‘es que yo no tengo nada que contar del señor, ni lo conozco, no tengo nada en contra de él (...) él iba hasta el final con ese señor. No sé el motivo, desconozco el motivo, por el cual se empecinó con ese señor”, recordó Sinaí.

También, relató una visita que recibió en 2012 en la cárcel de Cómbita, por parte de la abogada Mercedes Arroyave y el congresista Iván Cepeda.

Sobre Cepeda, recordó: “nunca nos ofreció beneficios”. Señaló, en cambio, que la de los ofrecimientos para declarar contra el expresidente Uribe, fue la abogada Arroyave: “nos cambió la versión la doctora, que si nosotros sabíamos algo del doctor Álvaro Uribe Vélez que dijéramos, yo le dije no, yo al señor no lo conozco, lo he visto por televisión”.