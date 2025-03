Exparamilitar Giovanny Cadavid dice que Cepeda le ofreció ‘beneficios económicos’ para declarar contra Uribe

Giovanny Alberto Cadavid es exmiembro del ‘Bloque Metro’ y fue el primero de los presos de Cómbita, en sentarse en el banquillos de los testigos para declarar en el juicio que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos.

Este lunes 31 de marzo, ante el juzgado 44 penal de conocimiento de Bogotá, el exparamilitar declaró haber recibido en 2011 una visita de la abogada Mercedes Arroyave y del senador Iván Cepeda, a quien señalo de haberle ofrecido supuestos “beneficios jurídicos y económicos”, para que él y otros declararan en contra de Uribe.

Cadavid, dice que accedió a la reunión con Arroyave y Cepeda, porque quería obtener rebaja de pena a cambio de entregar “una fosas”, pero que le habían “cambiado los papeles cuando”, cuando empiezan a preguntaron por Uribe.

El interrogatorio al exparamilitar

Fiscal: Díganos qué pasó en la visita a la que fue el doctor Iván Cepeda

Giovanny: Como le vengo diciendo, el tema se trataba de las fosas por medio de la doctora Mercede, ese era el tema que se iba a tocar, a cambio de beneficios jurídicos. Ya tratando el tema, conversando ya, se metieron con el tema del señor Uribe, que qué sabíamos nosotros del doctor Uribe. Y nosotros no tenemos conocimiento de nada. Sabemos que el doctor Uribe, porque fue presidente de Colombia, pero yo no, ningún vínculo con él ni nada.

Fiscal: ¿Quiénes participaron en esa reunión?

Giovanny: Vamos punto por punto. Participó mi persona, Juan Monsalve. Participó Máximo Cuesta Valencia, Marmol Torregrosa y otros señores que eran de otro patio no sé quiénes eran los señores (...) Nos reunimos todos en un sitio para hablar con la doctora y con el doctor Iván.

Fiscal: Todos se reunieron. ¿Y cómo se desarrolló esa visita? ¿Todos reunidos? ¿Y quién comenzó a hablar? ¿Qué decía?

Giovanny: No, el señor Juan Monsalve nos los presentó. Ya comenzamos la conversación, entablamos la conversación de las fosas. Perfecto, entablaron la comunicación de las fosas.

Fiscal: ¿Qué recuerda usted de esa comunicación de que hayan hablado de las fosas en esa reunión?

Giovanny: Pues se tocó el tema y que eso se podía hacer. Pero, como le vengo diciendo, doctora, después del tema de las fosas, nos cambiaron el tema. Perfecto.

Fiscal: Ya vamos para el tema del señor Uribe. Entonces dice usted que eso se podía hacer. ¿Quién le manifestó en esa reunión que eso se podía hacer?

Giovanny: Lo de la entrega de fosas a cambio de beneficios jurídicos. La doctora Mercedes.

Fiscal: ¿Qué dijo la doctora Mercedes frente a ellos? ella nos conseguía beneficios jurídicos a cambio de entrega de cosas.

Fiscal: ¿Y el doctor Iván Cepeda hizo alguna manifestación frente a ese primer tema?

Giovanny: No, el doctor Iván Cepeda no. Lo que sí nos dijo que qué sabíamos nosotros del doctor Uribe. Que qué podíamos hablar del doctor Uribe. Y nos brindaron beneficios jurídicos y económicos a que habláramos del señor Uribe. Pero, como nosotros no sabíamos nada.