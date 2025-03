“Miguel Ángel Borja no es un delantero de juego”, dijo Marcelo Gallardo

River Plate es tercero del grupo B de la Liga Argentina con 20 unidades. Tan solo ha perdido un juego. Sin embargo, las críticas de los hinchas crecen por la forma en la que juega el equipo, uno de los jugadores qué más ha sido mencionado por su nivel, es el delantero colombiano.

Miguel Ángel Borja se encuentra en una sequía de goles, no anota desde el 22 de febrero, cuando el equipo de la banda cruzada le ganó a San Martín de San Juan. En lo que va de la temporada solo registra 2 tantos.

A pesar de llevar seis partidos al hilo sin lograr mandar la esférica al fondo de la red, Miguel Ángel Borja es uno de los elegidos por Gallardo para estar en el XI titular. Recordemos que el colombiano erró penalti ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina.

Rueda de prensa posterior al empate con Rosario Central

Marcelo Gallardo, en la conferencia de medios tras el 2-2 ante Los Canallas, se refirió al delantero colombiano y su bajo rendimiento: “Tenemos cuatro delanteros de diferentes características. Tal vez son complementarios, entonces evaluamos cuáles son las posibilidades. Borja no es igual a Driussi, no es igual a Colidio, no es igual a Tapia. Dentro de esa diferencia, tenemos alternativas”.

Finalmente, el ‘Muñeco’, fue tajante y expresó: “Hoy tal vez Miguel (Borja) no está haciendo goles, que es su característica. Nunca fue un jugador de juego. Cuándo fuimos a buscar a Borja no era para que se asocie al juego, porque su característica es el gol, jugar dentro del área, donde él convive con esa situación permanente. Después hay otros futbolistas que sí son complementarios, que se asocian, los tenemos”.

Próxima oportunidad para Borja de volver al gol

River Plate debuta este miércoles 2 de abril, ante Universitario, en la Copa Libertadores. La esférica rodará a las 7:30 de la noche, hora Colombia, el compromiso se jugará en el Estadio Monumental de Perú, escenario en el que el Millonario’, perdió la final del certamen en 2019 ante Flamengo.