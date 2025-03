Máximo accionista del DIM tendrá que pagar millonaria multa, luego de hostigar a un árbitro

Medellín es el único equipo del campeonato que no ha perdido, su campaña hasta el momento es más que positiva. Sin embargo, no gana hace cuatro partidos, pues ha sumado cuatro igualdades al hilo. En la tabla se ubica en la quinta casilla, hasta el momento registra 21 unidades en once partidos jugados. Suma cinco victorias y seis empates, en su partido más reciente se dio la paridad frente a Águilas Doradas, 0-0.

Sanción a Independiente Medellín

La Dimayor, ente encargado del fútbol profesional colombiano, este lunes 31 de marzo, sacó la RESOLUCIÓN No. 022 de 2025. En esta, el Poderoso de la Montaña y el máximo accionista del club recibieron una sanción económica.

La multa se da luego de que en el partido entre Medellín y Cali, el pasado 16 de marzo, José Raúl Giraldo Gómez, representante legal de Medellín, hostigó e increpo al árbitro del juego, Bismark Santiago.

Esto informó la División Mayor del Fútbol Colombiano: “Sancionar al señor José Raúl Giraldo Gómez, en su calidad de representante legal de El Equipo del Pueblo S.A. (“DIM”) con multa de veinticinco (25) SMMLV consistentes en treinta y cinco millones quinientos ochenta y siete mil quinientos pesos ($35.587.500), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 80 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 9ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor I 2025, entre el Club el Equipo del Pueblo S.A. y el Club Asociación Deportivo Cali”.

Según el numeral 1 del Artículo 80 del código único disciplinario: “La presencia de presidentes o miembros del comité ejecutivo de los clubes en el banco de suplentes o en las inmediaciones del campo sin autorización, desde que el árbitro ingrese al terreno de juego y hasta que lo abandone después del pitazo final, le acarreará al club respectivo, sanción consistente en multa de veinticinco (25) a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción”, por lo tanto, recibieron la sanción.

Respuesta de Independiente Medellín

Finalmente, este fue el argumento del equipo rojo de Medellín: “Nuestra institución desea manifestar su profundo respeto por la normatividad y por las autoridades arbitrales presentes durante los partidos. El cumplimiento de las reglas y el respeto por el arbitraje han sido siempre principios fundamentales en la política institucional del Club. Es importante destacar que nuestro equipo se caracteriza por su compromiso con el desarrollo del espectáculo deportivo dentro del marco de la legalidad y la convivencia armónica entre los jugadores, el cuerpo arbitral y los demás actores involucrados”.