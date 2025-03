Lunes 31 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Abogada de Carlos Lehder interpone Hábeas Corpus por considerar que está ilegalmente detenido, Hoy lunes 31 de marzo el capo del “Cartel de Medellín” será presentado ante el Juzgado 18 Penal de Conocimiento.

Luego de que el capo del narcotráfico, Carlos Lehder, fuera detenido mientras ingresaba al país proveniente de Alemania el pasado viernes 28 de marzo, su defensa ha estado a cargo de la abogada, Sondra MaCollins Garvin, quien recientemente interpuso un Hábeas Corpus por considerar que se encuentra ilegalmente detenido.

Para MaCollins es evidente que hay una prescripción de la pena y no hay vigencia de la orden de captura por lo que interpuso el Hábeas Corpus para que quede en libertad.

Señaló que “Han transcurrido más de siete (7) años desde la expedición de dicha orden sin que exista constancia alguna de su prórroga, conforme a lo establecido por el artículo 298 de la Ley 906 de 2004, que limita la vigencia de una orden de captura a un (1) año, prorrogable a petición del fiscal. En consecuencia, dicha orden perdió fuerza ejecutoria y no podía servir de fundamento válido para una privación de la libertad en 2025″.

Recordemos que el Juzgado 18 de Ejecución de Penas requiere al capo del “Cartel de Medellín” por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

La doctora MaCollins denunció que desde que Lehder fue detenido por las autoridades no se le ha permitodo hablar con su cliente.

Y expresó “El señor Carlos Lehder lleva tres días detenido. Estoy tratando de verlo y no ha sido posible. Ahora tengo que hacer todo un procedimiento ante tema penitenciario para que tenga derecho a acceso a su abogado. Y no solamente no le han respetado sus derechos, no le hicieron su audiencia de legalización de captura, sino que ahora le van a seguir cobrando temas que ya pagó”.

En el Quindío sigue el revuelo por la presencia del exnarcotraficante Carlos Lehder en Colombia, un periodista e historiador dijo que es posible que Lehder quiera vivir tranquilo, pero además podría servir al gobierno sobre cómo combatir el narcotráfico.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el periodista, historiador y escritor Miguel Ángel Rojas Arias que conoció al capo del cartel de Medellín e incluso estuvo cerca de trabajar en el movimiento político que Lehder fundo entre 1970 y 1980 y lo que considera puede significar la presencia del exnarcotraficante

El periodista señaló “la presencia de Lehder tiene muchas significaciones y sobre todo muchas interpretaciones y una de ellas que yo creo es que el hombre quiere vivir sus últimos años con tranquilidad, habiéndole pagado a la justicia todos los errores que cometió en su vida en Estados Unidos y también en Colombia, entonces quiere venirse a vivir tranquilo sus últimos días.

y lo segundo puntualizo el historiador Miguel Ángel Rojas “Puede convertirse también en una persona que le sirva al estado, al gobierno, a la sociedad para hacer la recomendación de no incurrir nuevamente en el narcotráfico a los jóvenes, a los muchachos de Quindío o de Colombia, porque en su libro, si usted lee el libro que publicó recientemente Carlos Lehder, encontrará que evidentemente en cada página, en cada paso, en cada capítulo siempre repite que está arrepentido de haber sido un narcotraficante”

y añadió “Y la recomendación que hace Lehder a todos los jóvenes de Colombia es que por nada del mundo se pueden meter en el narcotráfico y él dice explícitamente, “Porque en el narcotráfico usted tiene solamente dos cosas en el futuro, o la muerte o la cárcel.”

Fin de semana accidentado en las vías del departamento del Quindío que dejaron como saldo un muerto y nueve personas lesionadas

En Armenia, el choque de tres carros y una moto dejó como saldo 4 personas lesionadas, una de ellas fue rescatada por los bomberos al quedar atrapada entre las latas.

El siniestro vial se presentó en la noche del sábado 29 de marzo sobre las 11 de la noche en la carrera 19 con calle 13 norte sector Proviteq al norte de Armenia.

El accidente de tránsito se presentó cerca del mismo sector donde hace un año una conductora de una camioneta en estado de embriaguez mató un motociclista, se desconocen las causas que provocaron este aparatoso siniestro vial.

De otro lado, en la mañana del domingo 30 de marzo se registró siniestro vial en el sector de Balboa en la vía Armenia La Ye Barcelona donde se presenta el choque entre un vehículo particular y un tracto camión, el conductor del vehículo particular gris Twingo resultó atrapado en medio de las latas del automotor y fue trasladado a un centro asistencial

Mientras que en la vía entre Calarcá y la Bella una mujer resultó lesionada luego de ser arrollada por un tractocamión cuando intentaba cruzar la vía.

Finalmente, en la vía que comunica al municipio de Pijao con Armenia se presentó el choque entre un vehículo particular y una motocicleta de placas BVA73F, el conductor de la moto resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital del Quindío donde murió y fue identificado como Luis Carlos Arias Suarez de 46 años de edad.

En Armenia se cumplió un año de la muerte de un motociclista que fue arrollado por una mujer que conducía una camioneta en estado de embriaguez, abogados de la familia destacan proyecto de ley que busca endurecer las penas contra los conductores borrachos.

Recordemos que el 29 de marzo del 2024, en pleno viernes santo de la semana santa, Arlés Arbeláez de 50 años de edad, se dirigía en su moto a su lugar de trabajo en el parqueadero del supermercado Laureles al norte de Armenia, cuando a la altura de la calle 10 norte con carrera 19 una mujer que conducía una camioneta de alta gama arrolló al motociclista provocándole la muerte de forma instantánea, la conductora conducía con grado tres de alcoholemia.

Después de varios meses la mujer identificada como Melisa Cortes fue condenada a 63 meses de prisión domiciliaria debido a que fue imputada por el delito de homicidio culposo agravado y no doloso porque lo que la pena es excarcelable, provocando la indignación no solo de su familia, sino de la sociedad en general.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el Juan Sebastián Henao, abogado de la familia del motociclista fallecido sobre este proyecto de ley que hace trámite en la cámara de representantes y expreso “se recibe, digamos que genera un sentimiento que le digo yo, agridulce por no existir en el momento de los hechos de Arlés, pero si se vuelve un hito a nivel nacional e importante porque precisamente tuvo que pasar algo tan terrible para que se vuelva una ley de la República.

Información de servicio, desde ayer domingo 30 de marzo comenzó a regir un nuevo pico y placa para los 1700 taxistas en la ciudad de Armenia, solo será un dígito por día y los domingos serán dos dígitos la restricción.

Daniel Jaime Castaño, secretario de Tránsito y Transporte de Armenia explicó “dando cumplimiento a lo pactado en la última mesa de trabajo con el gremio de taxis, se ha expedido el decreto No.169, que modifica la restricción de pico y placa de estos vehículos y que promueve que el domingo se van a tener dos dígitos de restricción, y de lunes a sábado un solo dígito, que aplica con el último dígito del número interno del taxi”.

El funcionario agregó que “Lo que popularmente se llama “pico y puerta”, tendrá un horario de 5:00 a.m. a 4:59 a.m. del día siguiente es decir 24 horas”

Sin embargo, no todos los taxistas están a favor de esta modificación del pico y placa, ya que siguen insistiendo en implementar la restricción en toda la ciudad para vehículos particulares, para hacerle frente a la congestión y a la informalidad, por lo que algunos taxistas están convocando a una protesta para hoy lunes 31 de marzo en Armenia.

En el Quindío, hay alerta porque la ocupación en las urgencias y unidades de cuidados intensivos en los hospitales supera el 200%, en el principal centro asistencial el San Juan De Dios hay 30 pacientes en espera de hospitalización.

El secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón manifestó que la crisis que vive el sistema ha agravado la situación ya que los usuarios no reciben atención oportuna de especialistas y la entrega de medicamentos, eso sumado a que las personas están consultado por situaciones que no son urgencia aumentando la congestión.

El gerente de Red Salud Armenia, José Antonio Correa López, confirmó que la entidad ha intensificado sus esfuerzos para hacer frente a la alerta naranja hospitalaria en el departamento.

Entre las medidas adoptadas se encuentra el incremento en las horas de atención médica en urgencias y la ampliación de las citas prioritarias.

Sin embargo, el gerente destacó que Red Salud también se ha visto afectada por las limitaciones de las EPS en la recepción de pacientes. “Es evidente que la crisis del sector salud sigue agravándose, y en muchas ocasiones nos vemos en la difícil situación de atender a pacientes que requieren un nivel superior sin que haya disponibilidad en otras instituciones”

En el Quindío, los organismos de socorro activaron sus planes de contingencia ante el anuncio del Ideam que indica que ese departamento será uno de los que tendrá incremento de lluvias por encima de lo normal en abril

De acuerdo con el Ideam, abril será el mes más lluvioso del primer semestre de 2025. Según los modelos de predicción de la entidad, los posibles incrementos en los niveles de lluvia se registrarán sobre el 50 % durante el mes de abril, mientras que en marzo y mayo se sentirán sobre el 20 %. Un de las regiones más afectadas por un aumento anormal de lluvias será el Quindío.

Desde la autoridad ambiental del Quindío alerta porque el nivel de lluvias en el departamento tendrá un incremento del 30% por encima de lo normal debido a la presencia del fenómeno de la niña.

En noticias judiciales, la Policía Quindío informa caso en el que resultan lesionadas dos personas con arma de fuego en el municipio de La Tebaida.

Uniformados de la patrulla de policía fueron alertados por parte del hospital local, donde galenos informan del ingreso de dos hombres lesionados.

Al llegar al centro médico, evidencian que allí se encontraba un hombre de 20 años de edad, quien tuvo que ser remitido hacia la ciudad de Armenia; asimismo se confirmó que al otro hombre de 23 años de edad, le estaban realizando curación y posteriormente fue dado de alta.

De acuerdo a las informaciones recolectadas, estas personas fueron lesionadas en la Manzana 37 del barrio La Nueva Tebaida, por dos individuos que se desplazaban en motocicleta y tras accionar el arma de fuego, emprendieron la huida.

Una de las víctimas registra anotaciones en Sistema Penal Oral Acusatorio como indiciado por homicidio en el año 2020, mientras que la otra persona, presenta registros como indiciado por los delitos de homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes.

Las autoridades judiciales investigan identidad, género y móviles de la muerte de una persona cuyos restos fueron hallados el fin de semana en una zona boscosa del barrio el recreo de la ciudad de Armenia.

Un llamado de alerta hace la secretaría de Educación departamental, frente a un nuevo caso de presunta estafa por parte de personas inescrupulosas que estarían cobrando dinero para diligenciar ante este despacho, trámites administrativos correspondientes con nombramientos, traslados o permutas de plazas docentes.

De acuerdo con información conocida por la secretaría, algunas personas habrían sido contactadas por individuos que estarían cobrando alrededor de 8 millones de pesos por la gestión de un traslado, lo que constituiría un fraude en contra de quienes depositen este dinero, debido a que todos estos procedimientos se realizan de manera gratuita y por los canales oficiales dispuestos por la secretaría.

En el marco de la Cumbre de Alcaldes de Ciudades Capitales 2025, realizada en Manizales, los mandatarios locales expresaron su intención de trabajar unidos para enfrentar problemas comunes como la seguridad, el medio ambiente y la migración, entre otros, compartiendo experiencias y trabajando juntos para conseguir mejores resultados.

El alcalde de Armenia, James Padilla García, expresó al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, que no hay ninguna ciudad de Colombia que esté exenta de los problemas de seguridad, por lo que es necesario el apoyo nacional a los territorios, pues en las ciudades se está dando una gran lucha a través de las secretarías para combatir los flagelos.

En deportes, Con la participación de 7.600 corredores, se desarrolló con éxito la Media Maratón del Quindío – Café Quindío, uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario regional y que a pesar de las lluvias se desarrolló sin inconvenientes.