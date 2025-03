Eduardo Berizzo, técnico de James Rodríguez en León, habló sobre la situación del Mundial de Clubes

León perdió ante Pumas en la fecha 13 del campeonato. El equipo de James Rodríguez se encuentra ubicado tercero con 26 puntos y la caída 1-2 ante el equipo que dirige Efraín Juárez, extécnico de Atlético Nacional, significó la tercera derrota consecutiva de La Fiera.

El capitán de la Selección Colombia no fue titular, ingresó en la parte complementaria sobre el final. El colombiano marcó diferencia y tuvo una opción clara de gol que de terminar en el fondo de la red, posiblemente su equipo no habría perdido.

Declaraciones de Eduardo Berizzo

Posterior al partido y derrota, el técnico argentino en rueda de prensa se manifestó sobre la expulsión de León del Mundial de Clubes, en primer lugar dijo: “Me gustaría escuchar a la Federación, defender como nos defendió el presidente de la Concacaf, y es curioso que no haya sucedido. Me hubiese gustado que el presidente de la Federación Mexicana defienda a sus equipos clasificados al Mundial y no imagine quién sería el reemplazante, ni que se vaya por ese canal”.

Por otro lado, también expresó su postura en caso de un posible remplazo de León en el torneo: “Los sustitutos que levantan la mano para ocupar el lugar de otro equipo, me parece de una bajeza interesante. Confío en que el TAS revise lo que han decidido y nos devuelva el derecho de ir al Mundial”

Finalmente, Eduardo Berizzo, aseguró: “Ojalá el TAS entienda que el reglamento del Mundial fue posterior a nuestra clasificación y que de encontrar un impedimento de multipropiedad en grupo Pachuca, les hubiese dado la posibilidad de corregir esa cuestión. Hasta que la competencia empiece, grupo Pachuca puede resolver esa cuestión y hasta que eso suceda, el equipo no infringió ninguna regla”.

Próximo partido de James con León

El viernes 4 de abril, La Fiera volverá a la acción, visitará a Querétaro en la jornada 14 del campeonato. El partido tendrá inicio a las 8:00 de la noche, hora Colombia. Los de Guanajuato quieren regresar a la victoria y volver a tomar el liderato.